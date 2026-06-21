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World Music Day: हर फिक्र को ऐसे धुंए में उड़ा देती है छोटी सरदारनी, फैंस को बताई ट्रिक Exclusive

Nimrit Kaur Ahluwalia on World Music Day 2026: आज दुनियाभर में लोग फादर्स डे, इंटरेशनल म्यूजिक डे और इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर निम्रत कौर आहलूवालिया ने खुलकर बात की है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 21, 2026 2:15 PM IST
World Music Day: हर फिक्र को ऐसे धुंए में उड़ा देती है छोटी सरदारनी, फैंस को बताई ट्रिक Exclusive

World Music Day: हर फिक्र को ऐसे धुंए में उड़ा देती है छोटी सरदारनी

Nimrit Kaur Ahluwalia on World Music Day 2026: निम्रत कौर आहलूवालिया (Nimrit Kaur Ahluwalia) टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. एक समय था जब बिग बॉस के घर में निम्रत कौर आहलूवालिया बिना किसी फिल्टर के सबसे पंगा लेने निकल गई थीं. हालांकि निम्रत कौर आहलूवालिया ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है. ढे़र सारे उतार चढ़ाव आने के बाद भी निम्रत कौर आहलूवालिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं. वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर निम्रत कौर आहलूवालिया ने इस बारे में खुलकर बात की है, निम्रत कौर आहलूवालिया ने बताया है कि कैसे केवल म्यूजिक रातों रात उनका मूड बदल देता है. निम्रत कौर आहलूवालिया भी उन लोगों में से एक हैं जो कि एक ही गाने को रीपीट मोड पर सुनती रहती हैं. हाल ही में निम्रत कौर आहलूवालिया ने अपनी जिंदगी में म्यूजिक के महत्व के बारे में बात की है. निम्रत कौर आहलूवालिया ने बताया कि कैसे वो म्यूजिक के जरिए लोगों से कनेक्ट करती हैं.

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निम्रत कौर आहलूवालिया का कौन है फेवरेट सिंगर

बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए निम्रत कौर आहलूवालिया ने कहा, मेरे पसंदीदा सिंगर्स तो बहुत सारे हैं. मेरे लिए अरिजित सिंह फॉरएवर फेवरेट सिंगर है. मैं बहुत से सिंगर्स को सुनती हूं. बीते कुछ समय से मैं साईंया वे गाना ही सुन रही हूं शान सर की आवाज में... ये गाना बहुत खूबसूरत है. ये गाना मेरे लिए फिट है. मैं आजकल साईयां वे ही कर रही हूं. हर इंसान के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी है. ये बहुत खूबसूरत चीज है. कल जब मैं और शाहीर प्रमोशन कर रहे थे तो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि म्यूजिक से लोग कैसे रिलेट कर जाते हैं. जब आप बात करते हो तो होता है न कि अरे तुझे ये गाना पसंद है मुझे भी ये गाना पसंद है.

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निम्रत कौर आहलूवालिया ने सुनाया ये मजेदार किस्सा

निम्रत कौर आहलूवालिया ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हर इंसान खुद को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. ऐसे में आप आर्ट सिनेमा म्यूजिक के जरिए खुद को व्यक्त करते हैं. ये लोगों को जोड़ता है, इससे लोग आपस में जुड़ते हैं. पिछले साल मैं और कृष्णा थाईलैंड गए थे घूमने के लिए... हम एक आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट अटेंड करने गए. वहां जाकर पता चला कि कितनी अलग-अलग नैशनैलिटीज के लोग वहां पर मौजूद थे. सब एक छत के नीचे थे और साथ में वाइव कर रहे थे. हम सब म्यूजिक से कनेक्ट कर रहे थे. किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप कौन से शहर से हैं. वो सब बस इंजॉय कर रहे थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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