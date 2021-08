हाई डायबिटीज के कारण 'Yeh Hai Mohabbatein' के इस अभिनेता ने खोई अपनी टांग, आपबीती बयां करते हुए कहा 'मैं कुछ नहीं कर सका...'

Lokendra Singh Rajawat Loses His Leg Due To High Diabetes: टीवी के लोकप्रिय सीरियल 'ये है मोहब्बतें' (Yeh Hai Mohabbatein) और 'जोधा अकबर' (Jodha Akbar) अभिनेता लोकेंद्र सिंह राजावत (Lokendra Singh Rajawat) ने हाई डायबिटीज और पैसों की कमी के कारण अपना पैर खो चुके हैं। अभिनेता ने इस बारे में खुलकर बात की। लोकेंद्र सिंह राजावत ने खुलासा किया कि हाई लेवल स्ट्रेस के कारण पिछले सप्ताह उनका पैर काट दिया गया था, जिसने उनके ब्लड सुगर का खतरा बढ़ा दिया था। अभिनेता ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सके। उन्होंने साझा किया कि वह COVID-19 महामारी से पहले अच्छी तरह से काम कर रहे थे लेकिन कम काम मिलने के बाद उनके घर में तनाव बढ़ता चला गया। Also Read - Yeh Hai Mohabbatein 14 November 2018 written update of full episode: Sudha kidnaps Rohan and Karan, shocking for Raman & Ishita

ईटाइम्स से बात करते हुए लोकेंद्र सिंह ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने साझा किया कि यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने दाहिने पैर में कॉर्न बढ़ने लगा था। अभिनेता ने आगे बताया कि कैसे संक्रमण उनके बोन मेरो में फैल गया। उन्होंने कहा, ' मैंने दाहिने पैर में दिक्कत होना शुरू हो गई थी और मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसका इन्फेक्शन बढ़ते-बढ़ते मेरे बोन मेरो में फैल गया और कुछ ही समय में मेरे शरीर में फैलने लगा। मेरे पैर में गैंग्रीन डेवलप होना लगा था। ऐसे में खुद को बचाने का केवल ही तरीका बचा था कि घुटने तक के पैर को काट देना।'

अभिनेता ने खुलासा किया कि 10 साल पहले जब उन्हें डायबिटीज हुई थी, तब उन्हें किस तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, 'हम अभिनेताओं के पास अक्सर शूटिंग के समय कोई निश्चित समय नहीं होता है और हमारे दोपहर के भोजन और काम के अनियमित घंटे हमारे स्वास्थ्य प्रभाव डालते हैं। इन सब चीजों से स्ट्रेस पैदा होता है। यह आपको डायबिटीज की ओर ले जाता है न कि यदि आप मिठाई के शौकीन हैं।'

लोकेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें CINTAA के माध्यम से फाइनेंसियल हेल्प मिली और उन्होंने साझा किया कि कई एक्टर्स उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए फोन कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कई अभिनेताओं ने उन्हें कठिन समय में प्रेरित किया।