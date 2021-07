Yeh Hai Mohabbatein स्टार Shireen Mirza जल्द ही बनेंगी Hasan Sartaj की शरीक-ए-हयात, इस दिन जयपुर में करेंगी निकाह

Yeh Hai Mohabbatein Star Shireen Mirza to tie the knot on 16th July with Hasan Sartaj: कोरोना काल में बहुत से टीवी सितारे शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कोरोना का डर भुलाकर बहुत से टीवी सितारे अपनी नई जिंदगी की शुरूआत कर चुके हैं। हाल ही में सीरियल ये जादू है जिन्न का स्टार विक्रम सिंह चौहान और पांड्या स्टोर में नजर आ रहे एक्टर अक्षय खरोदिया ने सात फेरे लिए हैं। इस लिस्ट में अब जल्द ही एक नाम और शामिल होने वाला है। यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल ये है मोहब्बतें (Yeh Hai Mohabbatein) में नजर आ चुकी टीवी अदाकारा शिरीन मिर्जा (Shireen Mirza) की... जो जुलाई में अपने बॉयफ्रेंड हसन सरताज (Hasan Sartaj) से शादी करने वाली हैं। Also Read - Yeh Hai Mohabbatein 14 November 2018 written update of full episode: Sudha kidnaps Rohan and Karan, shocking for Raman & Ishita

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट की मानें तो शिरीन मिर्जा 16 जुलाई को निकाह करने वाली हैं। सूत्रों की मानें तो शिरीन मिर्जा पिंक सिटी जयपुर में जाकर शादी करने वाली हैं। जयपुर में शिरीन मिर्जा और हसन सरताज अपने परिवार की मौजूदगी में निकाह करने वाले हैं। शिरीन मिर्जा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अदाकारा ने अपनी शादी को लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया है।

बता दें हसन सरताज और शिरीन मिर्जा लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिरीन मिर्जा अक्सर अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। शिरीन मिर्जा और हसन सरताज अक्सर साथ समय बिताते हैं। कुछ समय पहले ही हसन सरताज ने वैलेंटाइन डे के मौके पर शिरीन मिर्जा को प्रपोज किया था। इस बात का खुलासा शिरीन मिर्जा ने किया था। उस दौरान शिरीन मिर्जा ने बड़ी ही शानदार तस्वीरें शेयर करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि उन्होंने हसन सरताज के साथ सगाई कर ली है।

देखें हसन सरताज और शिरीन मिर्जा की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Mirzashireen (@shireenmirza)

View this post on Instagram A post shared by Mirzashireen (@shireenmirza)

View this post on Instagram A post shared by Mirzashireen (@shireenmirza)

View this post on Instagram A post shared by Mirzashireen (@shireenmirza)

View this post on Instagram A post shared by Mirzashireen (@shireenmirza)

हसन सरताज और शिरीन मिर्जा की सगाई की खबर सुनकर फैंस काफी उत्साहित हो गए थे। बीते कुछ महीनों से फैंस शिरीन मिर्जा की शादी का इंतजार कर रहे हैं। शिरीन मिर्जा ने ये है मोहब्बतें के जरिए घर घर में अपनी नई पहचान बनाई थी। ये है मोहब्बतें में शिरीन मिर्जा ने रमन भल्ला की बहन सिम्मी भल्ला का किरदार निभाया था।