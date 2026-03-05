ENG हिन्दी
  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या और मेहर की नाक के नीचे अभिरा-अरमान का मिलन करवाएगी दादी सा, शुरू ...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या और मेहर की नाक के नीचे अभिरा-अरमान का मिलन करवाएगी दादी सा, शुरू की तगड़ी प्लानिंग

By: Kavita  |  Published: March 5, 2026 10:05 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ढेर सारा ड्रामा चल रहा है. अरमान और अभिरा आमने सामने है और अभिरा मेहर की होली पार्टी का बेड़ागर्ग कर चुकी है और अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा की बातें सुनकर अभिरा का दिल टूट जाएगा, जिसके बाद दादी सा फॉर्म में आएगी और नया प्लान बनाएगी. सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि होली पार्टी में मायरा की एंट्री होती है और वह सभी से मिलती है. सबसे पहले वह अरमान को गले लगाती है और उसके साथ होली खेलने की प्लानिंग बनाती है, लेकिन अरमान के शरीर पर लगे रंग को देख मायरा मायूस हो जाती है और तब विद्या आगे आती है और मायरा से झूठ बोल देती है कि बच्चों ने अरमान पर रंग डाल दिया.

मायरा तोड़ेगी अभिरा का दिल

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान से मिलने के बाद मायरा एक-एक करके सबसे गले लगती है और फिर वह मुक्ति को अंदर बुलाती है. मुक्ति को देख सब खुश होते हैं लेकिन मेहर डर जाती है और दादी सा भी हैरान रह जाती है. वह जानती है कि मुक्ति ही वानी है. इसके बाद मायरा अरमान को अंदर ले जाती है और तब तक अभिरा भी मायरा की आवाज सुनकर रूम से बाहर आ जाती है. मायरा यहां पर अरमान को अपना टैटू दिखाती है, जो मां शब्द का है. पहले मायरा बताती है कि वह इस टैटू वाले शख्स से बहुत प्यार करती है. मायरा अपने मन का सारा प्यार शब्दों में बयां करती है. अभिरा अपने लिए मायरा का प्यार सुनकर और देखकर उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही मायरा देखती है कि टैटू पापा शब्द का नहीं मां शब्द का है तो वह चीखने चिल्लाने लगती है. तब अरमान उसे संभालता है. मायरा इस शब्द को अपनी जिंदगी की बद्दुआ कहती है ये सुनकर अभिरा चली जाती है और दादी सा के गले लगती है.

दादी सा की प्लानिंग लाएगी रंग?

इसके बाद मुक्ति मायरा को ढूंढती है और तब वह उसे एक कमरे में रोता हुआ पाकर चुप करवाती है. इस मौके पर मायरा मुक्ति से लड़ जाती है. दूसरी तरफ अरमान से बात करने बाहर विद्या और मेहर आगे आते हैं लेकिन तब कावेरी पोद्दार अरमान को खींचकर अपने साथ ले जाती है. इस मौके पर कावेरी अपनी चाल चलती है और अभिरा-अरमान को बिना बताए होली प्रोग्राम में भेज देती है. यहां पर अभिरा और अरमान एक दूसरे से टकराने वाले हैं और फिर दोनों के बीच नजदीकियां आएंगी.

