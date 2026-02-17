ENG हिन्दी
  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्कूल में मायरा से टकराएगी अभिरा? आधी रात को लड़ेगा अरमान; आज के एपिसोड ...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्कूल में मायरा से टकराएगी अभिरा? आधी रात को लड़ेगा अरमान; आज के एपिसोड में होगा हंगामा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा और अरमान दोनों ही स्कूल पहुंच जाएंगे और वहां पर अब देखना होगा क्या अभिरा मायरा को देख लेगी.

By: Kavita  |  Published: February 17, 2026 9:44 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में लगे हैं. मुक्ति और मायरा एक ही स्कूल में जाने वाली है और फाइनली अब वो दिन भी आ गया है, जब दोनों अपना बेरियां बिस्टर उठाकर स्कूल पहुंचने वाले हैं. अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा के स्कूल से एक रात पहले अरमान ऑफिस में काम में लगा रहता है और मेहर समझ जाती है कि अरमान आज की रात सोने नहीं वाला. कृष भी वहीं पर होता है और कृष उसे बताता है कि सारा काम हो चुका है. मेहर उसे समझाती है और फिर वह अरमान पर ही गुस्सा होकर चली जाती है.

अभिरा से बहस करेगा अरमान

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा भी मुक्ति को स्कूल भेजने की तैयारी करती है और फिर दोनों बात करते हैं. तभी अभिरा बिल्डर के वकील को मैसेज करती है, जो अरमान है. वह अरमान को नए सीरे से बात करने के लिए मैसेज करती है. लेकिन यहां पर भी दोनों बहस हो जाती है और रात निकल जाती है. अकले दिन अरमान मायरा को गुड बाय बोलने के समय काफी नींद में होता है. इस मौके पर मायरा को पोद्दार परिवार का प्यार मिलता है. सभी लोग उसके लिए इमोशनल बातें कहते हैं और मनीषा तो उसके लिए एक गोल्ड की चैन लेकर आती है, जो मायरा को काफी पसंद आती है. अरमान सब कुछ दूर खड़ा होकर देखता है.

अरमान-अभिरा पहुंचेंगे स्कूल

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा भी मुक्ति को भेजने की तैयारी करती है और अभिरा के साथी लोग मुक्ति को ऐसे भेजते हैं जैसे उसकी विदाई हो रही है. इस मौके पर काकी भी मुक्ति को चांदी की चैन देती है और फिर अभिरा काफी इमोशनल हो जाती है. अभिरा मुक्ति के साथ स्कूल निकल जाती है और अरमान भी स्कूल मायरा के साथ पहुंच जाता है. स्कूल काफी बड़ा है और मुक्ति स्कूल देखकर काफी खुश होती है लेकिन मायरा इमोशनल हो जाती है. अभिरा मुक्ति को स्कूल में छोड़ने से पहले काफी इमोशनल हो जाती है और तब मुक्ति उसे शांत करवाती है. इस मौके पर दोनों के बीच मां बेटी वाली बातें होती हैं और तभी अभिरा मायरा को पीछे से देख लेती है और उसकी तरफ जाती है लेकिन मुक्ति उसे रोक लेती है. इसी तरह मायरा भी अरमान से सॉरी कहते हुए इमोशनल बातें करती हैं और फिर दोनों पापा बेटी गले लगते हैं. इसके बाद अभिरा जब फॉर्म भरती हैं तो उसमें मुक्ति के पापा का नाम पूछते हैं, जिस पर वह चुप हो जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

