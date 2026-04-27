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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा-अरमान की मेहनत लाई रंग, कोर्ट में मायरा को मिला इंसाफ, पोद्दार हाउस में जश्न का माहौल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था. अरमान के साथ मिलकर उसने न सिर्फ कोयल की जान बचाई, बल्कि कोर्ट में सबूत पेश कर मायरा को बेगुनाह साबित कर दिया.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 27, 2026 7:37 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा-अरमान की मेहनत लाई रंग, कोर्ट में मायरा को मिला इंसाफ, पोद्दार हाउस में जश्न का माहौल
मायरा को मिला इंसाफ

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्टार प्लस के सबसे चहेते शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में ड्रामा अब अपने पीक पर पहुंच चुका है. 26 अप्रैल के एपिसोड में दर्शकों को वह पल देखने को मिलने वाला है, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था. हार की कगार पर खड़ी अभिरा ने अपनी हिम्मत और अरमान के अटूट साथ से मायरा की जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी है. एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण होती है. अभिरा एक-एक करके अपने गवाहों को कटघरे में खड़ा करती है. जब ड्राइवर यह गवाही देता है कि महर ने ही मायरा को जान से मारने की कोशिश की थी, तब विपक्षी वकील यानी मिस्टर मित्तल अपनी शातिर दलीलों से उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं. मित्तल का तर्क होता है कि एक ही परिवार के लोग अपने सदस्य के खिलाफ कैसे जा सकते हैं?

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मौत के साये से कोयल की रिहाई

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में हम देखेंगे कि एक तरफ कोर्ट में बहस छिड़ी है, तो दूसरी तरफ अभिरा और मुक्ति को कोयल का एक राज पता चलता है. कोयल और उसकी मां को उनके अपने मामा ने बंदी बनाकर रखा हुआ है ताकि वे सच न बोल सकें. जैसे ही लोकेशन का पता चलता है, अभिरा और अरमान अपनी जान हथेली पर रखकर वहां पहुंच जाते हैं. एक रेस्क्यू मिशन के बाद दोनों कोयल और उसकी मां को छुड़ा लेते हैं. अभिरा का जज्बा देखकर अरमान भी हैरान रह जाता है.

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अभीरा को मिला सबसे बड़ा सबूत

जब मित्तल को लगने लगता है कि वह केस जीत चुका है, तभी अरमान कोयल को लेकर कोर्ट रूम में एंट्री करता है. कोयल अपना कैमरा जज के सामने पेश करती है, जिसमें उस खौफनाक रात का पूरा सच कैद होता है. वीडियो में साफ दिखता है कि महर ने मायरा पर हमला किया था और अपना बचाव करते हुए मायरा की धक्का-मुक्की में महर का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी.

मायरा को मिला इंसाफ

वीडियो देखने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और मायरा को बाइज्जत बरी कर देते हैं. अपनी जीत और मायरा की रिहाई देखकर अभिरा फूट-फूट कर रोने लगती है और मायरा को गले लगा लेती है. शो में एक इमोशनल एंगल यह भी है कि विद्या चाहती थी कि अभिरा यह केस हार जाए ताकि घर की शांति बनी रहे. अब जब अभिरा जीत चुकी है, तो क्या दादी सा अब अभिरा को एक काबिल वकील और बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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