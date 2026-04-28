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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभीरा की पौद्दार हाउस में एंट्री से मचेगा बवाल, विद्या के काले सच से उठेगा पर्दा

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में विद्या का मुखौटा उतरने वाला है. माधव सबके सामने विद्या की पोल खोलने वाला है. अपनी मां की गंदी चाल का सच जानकर अरमान पूरी तरह टूट जाएगा, जिससे पौद्दार हाउस में बड़ा भूचाल आएगा.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 28, 2026 11:55 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभीरा की पौद्दार हाउस में एंट्री से मचेगा बवाल, विद्या के काले सच से उठेगा पर्दा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्टार प्लस का शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों तहलका मचने वाला है. जहां एक तरफ अभीरा जेल की सलाखों से आजाद होकर लौट आई है, वहीं दूसरी तरफ पौद्दार हाउस की नींव हिला देने वाला एक ऐसा सच सामने आने वाला है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ड्रामा, इमोशन्स और धोखे की कहानी देखने को मिलेगी.

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मायरा की शर्त और अभीरा की घर वापसी

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आप देखेंगे कि अभिरा की रिहाई के बाद मायरा एक ऐसी मांग रख देती है जो सबको चौंका देती है. वह चाहती है कि अभीरा और अरमान फिर से एक हो जाएं. मायरा की इस जिद के आगे झुकते हुए अभीरा पौद्दार हाउस में वापस लौटने का फैसला लेती है. लेकिन यह वापसी खुशियों वाली नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी है. घर में आर्यन की पत्नी दिशा और मनीषा के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई है, जहां दिशा घर की कमान अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है.

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विद्या का रौद्र रूप और माधव का पलटवार

जैसे ही दादी सा (कावेरी पौद्दार) अभीरा और अरमान की आरती उतारने लगती हैं, विद्या बीच में आकर सबका हाथ रोक देती है. वह 'मुक्ति' को घर में रखने से साफ इनकार कर देती है और अभीरा पर आरोपों की बौछार कर देती है. विद्या, अभीरा को एक लालची और लापरवाह औरत करार देती है.

लेकिन इस बार माधव अपनी चुप्पी तोड़ता है. जब विद्या हद पार कर जाती है, तब माधव सबके सामने वह सच खोलता है जो अब तक छिपा हुआ था. माधव खुलासा करता है कि अरमान और मायरा के बीच दूरियां पैदा करने वाली कोई और नहीं, बल्कि खुद विद्या है. उसने साजिश रचकर अभीरा के नाम से झूठे कस्टडी पेपर्स अरमान को भेजे थे ताकि अभीरा को सबकी नजरों में गिराया जा सके.

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अरमान का टूटा दिल

माधव के इस खुलासे से अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. जिस मां को वह भगवान मानता था, वही उसके और अभीरा के बीच नफरत के बीज बो रही थी. अरमान इस कदर टूट जाता है कि उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर अभीरा और मायरा उसे संभालती हैं. विद्या को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है. वह सीना ठोक कर कहती है कि उसने यह सब अरमान की सुरक्षा के लिए किया. विद्या की इस ओछी हरकत पर कावेरी पौद्दार का गुस्सा फूट पड़ता है. वह विद्या को खरी-खोटी सुनाती हैं. दादी सा की फटकार विद्या को चुप करा देती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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