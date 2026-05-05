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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा ने अरमान को दिया आखिरी मौका, क्या पत्नी के लिए काउंसलिंग सेंटर जाएगा अरमान?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान की माफी के बाद अभिरा ने एक चौंकाने वाली शर्त रखी है. वह अरमान को कपल काउंसलिंग के लिए बुलाती है ताकि उनके बीच का डर खत्म हो सके. क्या अरमान अभिरा के लिए काउंसलिंग सेंटर पहुंचेगा?

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By: Shreya Pandey | Published: May 5, 2026 9:34 AM IST
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अभिरा ने अरमान को दिया आखिरी मौका

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. अरमान और अभिरा के रिश्ते की डगमगाती नाव अब एक नए किनारे की तलाश में है. शो में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. कहानी में हम देख रहे हैं कि अरमान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है. वह अभिरा के सामने घुटनों पर है और अपने किए की माफी मांग रहा है. अरमान का कहना है कि उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ, लेकिन अभिरा के दिल में बैठा डर उसे पीछे खींच रहा है.

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अभिरा ने अरमान से बयां किया दर्द

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आप देखेंगे कि अभिरा बड़ी ही मासूमियत और ईमानदारी से अरमान के सामने अपना दर्द बयां करती है. वह कहती है कि उसे अरमान के प्यार पर नहीं, बल्कि उसके स्टैंड लेने की काबिलियत पर शक है. उसे डर है कि कल फिर कोई तीसरा आएगा, अरमान को भड़काएगा और अरमान फिर से उसे अकेला छोड़ देगा. अभिरा का यह रिजेक्शन का डर दर्शकों के दिल को छू गया है, जहां वह अरमान से मदद मांगती है कि वह इस असुरक्षा को कैसे खत्म करे.

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अभिरा अरमान के सामने रखेगी शर्त

जहां पूरा पोद्दार परिवार दादी-सा के साथ बाहर बर्फ का गोला खा रहा है ताकि अरमान-अभिरा को एकांत मिल सके, वहीं घर के अंदर एक बड़ी डील हो रही है. अभिरा, अरमान को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार तो है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ. अभिरा अरमान से कहती है, "मुझे तुम पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी कोशिशें देख कर तसल्ली जरूर मिली है." वह अरमान को कहती है कि अगर वह वाकई इस रिश्ते को सुधारना चाहता है, तो उसे कपल काउंसलिंग के लिए चलना होगा. अरमान यह सुनकर हैरान रह जाता है. उसे लगता है कि उनके पर्सनल मामले कोई अजनबी कैसे सुलझा सकता है? लेकिन अभिरा साफ कर देती है कि यह उसकी आखिरी शर्त है. अगर अरमान 4 बजे काउंसलिंग सेंटर पहुंचता है, तभी यह रिश्ता आगे बढ़ेगा.

अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा?

अभिरा, अरमान को कपल काउंसलिंग के लिए बुलाती है. अरमान इस बात से उलझन में है कि कोई जाए या ना जाए. तब अभिरा उसे कहती है कि अगर वह वाकई खुद को बदला हुआ साबित करना चाहता है, तो उसे उसके साथ इस सेशन में आना ही होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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