YRKKH: पोद्दार हाउस में फिर मचेगा कोहराम, कृष से तलाक के फैसले में तान्या का साथ देगी अभिरा

YRKKH: स्टार प्लस के मशहूर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक बड़ा मोड़ आने वाला है. जहां विद्या एक बार फिर अभिरा पर अरमान की खुशियां छीनने का आरोप लगाएगी. वहीं कृष से तलाक के फैसले में अभिरा तान्या का साथ देगी.

कृष से तलाक लेगी तान्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्टार प्लस का सबसे पसंदीदा और सालों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाला शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' एक बार फिर टीवी स्क्रीन्स पर हाई-वोल्टेज ड्रामा लेकर आ रहा है. इस शो की के ट्विस्ट और टर्न्स फैंस को टीवी स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देते हैं. आने वाले एपिसोड्स में पोद्दार परिवार के भीतर एक नया घमासान देखने को मिलने वाला है.

विद्या का फूटा गुस्सा

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हमने देखा कि जब विद्या एक बार फिर अभिरा को विलेन साबित करने पर उतारू हो जाती है. विद्या, अरमान के पास जाकर जहर उगलती है और कहती है कि वह हमेशा से जानती थी कि अभिरा की नीयत क्या है. विद्या का दावा है कि वह अरमान को सिर्फ मुसीबतों से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने हमेशा अरमान का साथ दिया, लेकिन अरमान ने कभी उसकी बात नहीं सुनी. विद्या पूरी तरह आपा खोते हुए अभिरा पर चिल्लाती है और आरोप लगाती है कि वह अरमान की जिंदगी से सारी खुशियां छीन लेना चाहती है.

अरमान ने दिया अभीरा का साथ

इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे चौंकाने वाला और सुखद बदलाव अरमान के बर्ताव में देखने को मिलता है. ये वही अरमान है जो कभी अपनी मां की बातों पर अंधा भरोसा करके अभिरा के साथ अपना रिश्ता खराब कर चुका था. लेकिन इस बार अरमान ने मैच्योरिटी दिखाई. उसने अपनी मां विद्या की बातों को तवज्जो देने से साफ मना कर दिया. अरमान ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उसे अभिरा पर पूरा भरोसा है और वह किसी और की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेगा. उसने साफ किया कि अगर कोई गलतफहमी है भी, तो वह खुद अभिरा से बात करके उसे सुलझा लेगा.

अभिरा को मिली राहत

जब विद्या अरमान को भड़का रही थी, तब अभिरा चुपचाप अरमान के जवाब का इंतजार कर रही थी. अरमान का यह बदला हुआ रूप और अपनी पत्नी के प्रति ऐसा स्टैंड देखकर अभिरा मन ही मन बेहद खुश हो जाती है. उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि अरमान सचमुच बदल गया है. इस जवाब को सुनने के बाद अभिरा अतीत को भुलाकर अरमान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और उनके रिश्ते को एक नया मौका देने का मन बना लेती है.

अभिरा फिर बढ़ाएगी मुश्किल

आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि अभिरा दूसरों के मामलों में दखल दिए बिना नहीं रह सकती. इस बार वह कृष और तान्या के निजी मामले में कूदने वाली है. तान्या ने कृष से तलाक लेने का फैसला किया है. अभिरा, कृष के खिलाफ जाकर तान्या के इस फैसले का समर्थन करने का मन बना लेती है. अभिरा का यह कदम पोद्दार हाउस में एक नए तूफान को खड़ा करेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.