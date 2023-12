Harshad Chopda Revealed Incident With Pranali Rathod: टीवी एक्टर प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कह दिया है। इस सीरियल में दोनों अक्षरा और अभिमन्यु के रोल में काफी पसंद किए गए। दोनों बेशक अब सीरियल में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर अक्सर फैंस इन्हें याद करते हुए नजर आते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को छोड़ने के बाद हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ पहली बार एक साथ नजर आए। दोनों ही सिद्धार्थ कन्नन के एक शो में दिखे। इस दौरान प्रणाली और हर्षद ने अपने करियर पर ढेर सारी बातें कीं। इसी बीच, हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) ने प्रणाली के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ सेट पर हुए एक हादसे का खुलासा किया। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: रूही को पहली रसोई में सख्त चेतावनी देगी दादी सा, अरमान की जान लेगा युवराज?

हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन टीवी के कुछ कलाकारों का इंटरव्यू लिया, जिसमें प्रणाली राठौड़ (Pranali Rathod) और हर्षद चोपड़ा भी नजर आए। इस दौरान दोनों ने ही अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और फ्यूचर के बारे में ढेर सारी बातें कीं। इस बीच, हर्षद चोपड़ा ने खुलासा किया कि प्रणाली के साथ एक बार सेट पर कुछ ऐसा हुआ था, जिस वजह से वह कुछ हद तक गंजी हो गई थीं। हर्षद चोपड़ा ने कहा, 'मुझे याद है कि सेट पर कुछ तो हुआ। सीन में शायद उसे भागकर आना था और बीच में पीछे से बच्चा आ गया। तब उसका पैर इसके दुपट्टे पर लग गया, जिस वजह से प्रणाली के बाल खिंच गए।' तभी प्रणाली राठौड़ भी उस घटना को याद करते हुए बोलती हैं, 'मैंने उस सीन में विग पहन रखी थी और दुपट्टे की वजह से वो सब खिंच गया। तब विग की पिन की वजह बाल भी खिंच गए। मैं उस समय आगे से ऑलमोस्ट गंजी हो गई थीं।' प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा के साथ इंटरव्यू में अंकिता गुप्ता, शिव ठाकरे, करणवीर बोहरा और दिव्या अग्रवाल भी होते हैं। सभी लोग दोनों की ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं।

