Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: आया 8 साल का लीप.... वाणी संग कैसे जिंदगी काट रही है अभिरा? अरमान के बदलेंगे रंग-ढंग

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होगा. अभिरा और अरमान की जिंदगी आठ साल आगे बढ़ जाएगी. अभिरा वाणी के सा्थ जिंदगी में खुश होने की कोशिश करती दिखाई देगी.

By: Kavita  |  Published: February 2, 2026 9:30 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब सारा ड्रामा चल रहा है. अरमान और अभिरा में बहुत बड़ा झगड़ा दिखाया गया. इतना ही नहीं, वाणी की जान की दुश्मन मेहर बनती दिखी, जिस वजह से अभिरा अपनी बेटी मायरा को नहीं वाणी को चुनती है और उसकी जान बचाने में लग जाती है, लेकिन अरमान को ये सब नहीं पता होता, जिस वजह से अरमान उसे सुनाता है और मायरा उसे घर से निकाल देती है. अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा. सीरियल में आठ साल का लीप आने वाला है और अब कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है.

अरमान-अभिरा की जिंदगी में आएगा 8 साल का लीप

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिरा मेहर को लेकर कहीं दूर अपनी नई दुनिया बसा लेती है और आता है 8 साल का लीप... अभिरा एक गैराज में काम करती है और कुछ नए लोगों के बीच रहने लगी है. वाणी उसकी बेटी है और वह वाणी के साथ जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही है. शो में दिखाया जाएगा कि वाणी घर की इतनी सारी दिक्कतों की वजह से काफी टेंशन लेती है. वह अपनी विश लिस्ट भी तोड़ देती है, जिसके बाद अभिरा उसे समझाती है और बताती है कि उसकी मां सब संभाल लेगी. वाणी अभिरा को मां बोलती है और उसे गले लगा लेती है. इस मौके पर अभिरा को अपनी मायरा की याद आ जाती है. इसके बाद अभिरा और वाणी एक शादी में एन्जॉय करते हैं.

अभिरा की जिंदगी में नया तूफान

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा जिस शादी में जाती है, वहां दुल्हन गायब हो जाती है और अभिरा उसे तलाश करने में निकल जाती है. वह जगह जगह उसे तलाश करती है और उसे रिंकू (दुल्हन) एक फॉर्म भरते हुए निकल जाती है. तब रिंकू उसे बताती है कि कैसे पढ़ने के लिए शादी से भाग आती है और तब अभिरा उसे समझाती है और फिर से घर लेकर जाती है और वहां पर रिंकू अपने ससुराल वालों से पढ़ाई की परमिशन मांगती है और तब उसकी सास भड़क जाती है और फॉर्म फाड़ देती है. तब अभिरा का गुस्सा भड़कती है और रिंकू की सास को सुनाते हुए समझाती है कि अगर वो पढ़ लेगी तो रोटी के अलावा बहुत काम कर सकती है और फिर रिंकू का पति उसका साथ देता है.

अरमान की होगी धांसू एंट्री

सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा की वाणी की पढ़ाई के लिए लोन नहीं मिलता. तभी शादी में राधेश्याम आता है जो सोसाइटी को तुड़वाना चाहता है. अभिरा उसे करारा जवाब देती है लेकिन अभिरा के वह कैरेक्टर पर चला जाता है और सबके सामने सवाल कर लेता है कि उसका पति कहा है. ये सुनकर अभिरा शांत हो जाती है और फिर अरमान की झलक दिखाते हैं, जो मेहर के साथ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

