Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा शुरू हो गया है. अबीर और कियारा की शादी हो गई है लेकिन पोद्दार परिवार अब नई परेशानी में फंस गया है. कृष की वजह से पोद्दार परिवार सड़क पर आ गया है. कृष पोद्दार फर्म को बेच चुका है और अरमान किसी भी हालत में फर्म को वापस लाने में लगा है और इसी वजह से अब नया फैसला अरमान लेगा, जिससे अभिरा घर की चार दीवारी में कैद हो जाएगा. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि कैसे अरमान 85 करोड़ के जाल में फंस जाएगा.
नई जिम्मेदारी में फंसेगी अभिरा
टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान की गिल्ट में होता है कि उसकी गलतियों की वजह से पोद्दार फर्म बिक गई है. वो नहीं था तभी कृष फर्म पर कब्जा कर पाया. इस मौके पर अभिरा उसे संभालती है और फिर अरमान अरमान एक फैसला लेता है. अरमान अभिरा को घर की जिम्मेदारी में बांध देता है और फैसला करता है कि वो खुद फर्म की परेशानी को ठीक करेगा. अभिरा भी उदास होकर ये फैसला मान लेती है. इसके बाद अरमान को चाचा सा कंपनी के नए मालिक के पास डील लेकर जाते है लेकिन वो फर्म के बदले 85 करोड़ रुपए मांगता है. तब अरमान के सपोर्ट में बुआ सा भी अपनी प्रॉपर्टी ले आती है.
85 करोड़ के लिए क्या करेगा अरमान
शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अरमान कंपनी की डील करता है और घर में अभिरा सबके गहने ले लेती है ताकि परिवार की मदद हो सके. इस मौके पर तान्या भी अपनी ज्वैलरी लेकर आती है और फूफा सा भी अपनी प्रॉपर्टी ले आते हैं. इस बीच दादी सा घर से बेसुध हालत में निकल जाती है लेकिन अरमान, मनोज और काजल उसे पोद्दार हाउस के गए पर पकड़ लेते हैं. इसके बाद अभिरा अरमान को सारी ज्वैलरी देती है और फिर सभी लोग नाश्ते के लिए जाते हैं. तभी अरमान की डील के बारे में मनोज से अभिरा को पता चलता है. अब देखना होगा कि अरमान 85 करोड़ के लिए क्या करता है. शो में गोयनका हाउस भी दिखाया जाएगा जहां पर सुनेगा बार बार कियारा की तुलना चारु से करेगी. ये सुनकर कियारा को काफी दुख होगा लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
