Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के लिए जान खतरे में डालेगा अरमान, पहली मुलाकात में ही दुश्मन बनेगी मायरा-मुक्ति

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होगा. मुक्ति और मायरा का आमना सामना होगा और पहले ही दिन दोनों दुश्मन बन जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान से मुक्ति और मायरा दूर होने वाली है. दोनों ही मायरा और मुक्ति को हॉस्टल छोड़ने आए हैं और अब अपमकिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अबिरा मुक्ति का एडमिशन फॉर्म भरने आती है तो वहां पर पिता का नाम पूछते हैं जिस पर अभिरा शांत हो जाती है, लेकिन अभिरा फॉर्म भर देती है और प्रिंसिपल के पास चली जाती है. इसके बाद अरमान फॉर्म भरने उसी टेबल पर आता है और जैसे ही वह पैन मांग मांगता है तो अभिरा पीछे होकर पैन देती है. तब अरमान भी बिना देखे पैन लेता है लेकिन इस मौके पर दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और उन्हें कुछ अलग सा महसूस होता है.

खूब रोएगी मायरा और मुक्ति

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा मुक्ति से मिलने आती है लेकिन मुक्ति कॉन्क्लेव के लिए सेमीनार हॉल में चली जाती है और अभिरा उदास हो जाती है. अरमान भी मायरा से बिना मिले निकल जाता है और मायरा उदास हो जाती है, लेकिन मुक्ति और अरमान दोनों ही झूठ बोलते हैं. इसके बाद मुक्ति वॉशरूम में जाकर बहुत रोती है. वहीं, बाहर मायरा रो रही होती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी आवाज नहीं आने देते. मुक्ति और मायरा दोनों ही अरमान और अभिरा के साथ बिताए हुए पलों याद करते हैं. तभी मायरा को मुक्ति की आवाज आ जाती है और फिर दोनों शांत होते हैं. इस वक्त तक दोनों मिलते नहीं है.

गुंडों की धुनाई करेगी अभिरा, पंगा लेगा अरमान

कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान गाड़ी में बहुत रोता है. वह मायरा से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन खुद को संभालकर निकल जाता है. इसी बीच, रास्ते में अभिरा की कार खराब हो जाती है और तभी उसे कुछ बदमाश छेड़ने आ जाते हैं, जिनकी अभिरा खूब धुनाई करती है और वहां से निकल जाती है. इसके बाद जैसे ही वो गुंडे अभिरा का पूछा करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें अरमान रोक लेता है और उनकी पीटाई करता है. अरमान को पता नहीं होता कि गुंडे जिस लड़की को छेड़ रहे थे वो अभिरा होती है.

मायरा और मुक्ति के बीच होगा झगड़ा

इसके बाद सीरियल में दिखाया जाएगा कि मुक्ति हॉस्टल में जाती है और तभी मायरा का सामान सीढ़ियों के बीच में रखा होता है, जिस वजह से रास्ता बंद होता है. पहले तो मुक्ति उससे टकराकर गिर जाती है और फिर लावारिस पड़े सामान को एक-एक करके सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है. तभी मायरा आ जाती है और मुक्ति को सीढ़ियों से गिरने से बचाती है, लेकिन बदले में वह उसका सामान भी फेंक देती है. इस दौरान दोनों के बीच काफी बहस होती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

