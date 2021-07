Yeh Rishta Kya Kehlata Hai fame Ashish Kapoor engaged with Rajan Shahi's ex-wife Pearl Grey: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अहम रोल निभाने वाले कलाकर आशीष कपूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने रही है। आशीष कपूर ने प्रोड्यूसर राजन शाही की एक्स वाइफ पर्ल ग्रे (Pearl Grey) संग सगाई कर ली है। आशीष इन दिनों स्टार भारत के शो ‘मन की आवाज प्रतिज्ञा 2’ (Mann Kee Awaaz Pratigya 2) में नजर आते हैं। इस सीरियल को राजन शाही के प्रोडक्शन तले ही बनाया जा जा रहा है। खबरें आ रही है कि इसी टीवी शो पर आशीष और पर्ल ग्रे को प्यार हुआ और दोनों अपने अफेयर की खबरों को छिपा पाने में कामयाब भी रहे। Also Read - TRP List 29th Week 2021 by Ormax Media: Khatron Ke Khiladi 11 ने 2 हफ्ते में जीता दिल, Anupamaa का फिर चला सिक्का

आशीष कपूर और पर्ल की सगाई बीते 12 जुलाई को हुई है। आशीष कपूर और पर्ल ने अधिकारिक तौर पर सगाई की घोषणा नहीं की है। दोनों ने एक-दूसरे को कुछ समय पहले से ही डेट करना शुरू किया है। दोनों ने कम समय में ही एक-दूसरे को अच्छे से जान लिया है और अब दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया है।

जल्द बंद होगा ‘मन की आवाज प्रतिज्ञा 2’

पूजा गौर का शो 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' (Mann Kee Awaaz Pratigya 2) को लेकर बीते दिनों ही बुरी खबर सामने आई है। कम टीआरपी के चलते मेकर्स ने इस शो को बंद करने का फैसला लिया है। सुनने में आ रहा है कि इस शो को 2-3 हफ्ते में ही बंद कर दिया जाएगा।

इन शोज को बना चुकी हैं पर्ल ग्रे

पर्ल ग्रे टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी प्रोड्यूसर हैं। पर्ल ने 'मन की आवाज प्रतिज्ञा 2' (Mann Kee Awaaz Pratigya 2) से पहले 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlta Hai) और 'ये रिश्ते हैं प्यार के' जैसे शोज के लिए काम किया है।