टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया लाइमलाइट से दूर ही रखती हैं। शिवांगी इन दिनों सीरियल बरसातें में एक्टर कुशाल टंडन संग नजर आ रही हैं, लेकिन ये सीरियल भी जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है, जिस वजह से एक्ट्रेस के फैंस थोड़े मायूस है। इन सबके बीच शिवांगी जोशी ने फैंस को झटका दिया है। एक्ट्रेस ने अपने हाथ में अंगूठी पहने हुए कुछ फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज को देख हर कोई हैरान है। दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी ने दुनिया की नजरों से छुपकर सगाई कर ली है। ऐसे में फैंस ने फोटोज पर शॉकिंग रिएक्शन भी दिए हैं।

शिवांगी जोशी ने शेयर कीं फोटोज

दरअसल, शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अचानक ही तीन तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने हाथ में डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। पहली फोटोज में शिवांगी अपना एक हाथ ऊपर करके रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। दूसरी फोटो में एक्ट्रेस ने सिर्फ अपना हाथ दिखाया है, जिसमें रिंग नजर आ रही हैं। तीसरी फोटो में एक्ट्रेस ने चेहरे पर शर्म साफ दिख रही हैं। इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मैं हां बोल दी।' बता दें कि शिवांगी जोशी की ये फोटोज उनकी सगाई की नहीं बल्कि एक एड शूट की हैं। इन फोटोज के कैप्शन में ही एक्ट्रेस ने उस ज्वैलरी ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज टैग किया है, जिसके लिए ये शूट किया गया है।

देखें फोटोज

View this post on Instagram A post shared by शिवांगी जोशी (@shivangijoshi18)

फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स

शिवांगी जोशी के इस पोस्ट पर फैंस मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि आपने सगाई कर ली है।' दूसरे ने लिखा, 'मेरी तो हार्ट बीट ही ऊपर नीचे हो गई कि किसे हां बोल दिया।' इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'कुछ सेंकड के लिए मिनी हार्ट अटैक।' Also Read - Top 5 TV News: अंकिता लोखंंडे-विक्की जैन ने बिग बॉस में पार कीं हदें, शिवांगी जोशी के शो बरसातें पर लगेगा ताला

मोहसिन खान संग रिश्ते में रहीं शिवांगी जोशी

बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से शिवांगी जोशी को घर-घर में पहचान मिली थी। एक्ट्रेस इस सीरियल में मोहसिन खान के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई दिखीं। इस शो के दौरान दोनों के बीच सेट पर नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं।