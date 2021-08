Fans demand Shivangi Joshi to leave the Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: बीते कई दिनों से खबरें आ रही थी कि मोहसिन खान (Mohsin Khan) लोकप्रिय सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) शो छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया था कि इस शो में लीप आने वाला है और मोहसिन खान एक बुजूर्ग आदमी का किरदार नहीं निभाना चाहते थे। यही वजह थी कि मोहसिन खान ने शो को छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि बीते दिन आई रिपोर्ट्स में यह साफ हो गया कि मोहसिन खान शो छोड़कर कही नहीं जाने वाले हैं। मोहसिन खान के शो छोड़ने की खबरों के बाद फैंस काफी परेशान हो गए थे। वे सभी शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) से भी शो की गुजारिश कर रहे हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai एक्ट्रेस Shivangi Joshi का नया वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले ‘जान लेनी है क्या?’

ट्विटर पर #NoShivinNoYRKKH सुबह से ट्रेंड कर रहा है। नेटिजन्स और फैंस कह रहे हैं, 'कार्तिक के बिना कोई सिरत नहीं।' कई फैंस ने कहा कि इस शो के जरिए मोहसिन खान और शिवांगी जोशी ने अपनी जर्नी शुरू की थी, इसलिए इस जर्नी को एक साथ ही खत्म करें। वहीं फैंस यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर शो में मोहसिन खान नहीं दिखाई देंगे, तो शिवांगी जोशी को भी शो छोड़ देना चाहिए। हम इस शो को नहीं देखेंगे।

एक फैन ने ट्वीट किया, 'मोहसिन और शिवांगी ये दोनों ही एकमात्र कारण हैं कि हम 5 साल से शो से जुड़े हैं अगर उनमें से कोई भी इसका हिस्सा नहीं है, तो हम शो का सपोर्ट नहीं कर सकते। आप लोगों ने यह जर्नी एक साथ शुरू की थी, तो इसे भी एक साथ खत्म किया जाना चाहिए।'

Mohsin & Shivangi these two are the only reason that we connected with show since 5 years We can't support the show if none of them are part of it. You guys started this journey together so its should be ended together as well. @momo_mohsin @shivangijoshi10 PLEASE IT'S A REQUEST pic.twitter.com/RdSV6OREBN

You both had begun a beautiful journey so just end it together even!!

All I want to say is u gave all ur heart and time to the show, now it's better to leave this and explore something new pls

SHIVANGI QUIT YRKKH WITH MOHSIN #NoShivinNoYRKKH pic.twitter.com/xrK9nuOUWA

