Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। इस सीरियल में अक्षरा के किरदार में प्रणाली राठौड़ (Pranali Rathod) नजर आ रही हैं और अभिमन्यु का रोल में हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) निभा रहे हैं। एक समय पर सीरियल में दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था लेकिन अब कहानी में अक्षरा-अभिमन्यु अलग-अलग है। ऐसे में फैंस दोनों को मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स द्वारा सीरियल में लाए जा रहे तमाम टर्न और ट्विस्ट की वजह से दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से अब मेकर्स दर्शकों के निशाने पर आए हुए हैं और अब सोशल मीडिया पर सीरियल के मेकर्स ट्रोल हो रहे हैं।

फैंस ने कही ये बात

दरअसल, ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अभिमन्यु और आरोही की शादी की बात चल रही है। दूसरी तरफ अक्षरा भी अभिमन्यु को नहीं अभिनव को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिस वजह से अब फैंस को लग रहा है कि सीरियल में दोनों एक नहीं होंगे और इसी वजह से अब सीरियल के फैंस अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'पूर्वाभ्यास से तो मुझे नफरत होने लगी है। मेकर्स बहुत समय से अक्षरा अभिमन्यु के लिए इसी पूर्वाभ्यास का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में सिर्फ रोने वाले सीन्स देखने को मिल रहे हैं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'जितना घटिया प्रोडक्शन हाउस है, उतनी ही घटिया है इस सीरियल की कहानी, क्या बकवास करते हो लगातार एक विलेन को हमदर्दी दे रहे हो! यह भारतीय टेलीविजन का पहला मौका है।'

देखें ट्वीट्स

Very true yrr ?@KalraRomesh @rishimandial shameless #yrkkh

The worse the production house is,The Worse is the storyline of this serial,What nonsense are you continuously giving sympathy to a villain! This the first time of Indian television.

SHAME ON YOU DKP @StarPlus #Abhira https://t.co/aw4tYAX0kx — papia.. (@PapiaPal15) February 19, 2023

I don't know hw 1 can portray ak as the one who returned successfully aftr being ousted out/return of prodigal dgtr coz she hs NOTHING.Not a home,Not a real Hus,Even her son is a Birla. Living wth this lie she'll be able to look at MJ eye to eye ??!May be this Akshara can #yrkkh — ???.❤️‍? ??????? ?? ℨ???.❤️‍?! (@harshalicious) February 19, 2023

#yrkkh

foreshadowings che to ab mujhe nafrat hone lagi hain?

its been long makers r using this foreshadowing ? for abhira

bt in reality we get to see ***ra abhi**** cringe scenes — sumaiya sumu (@sumaiya22372299) February 19, 2023

#yrkkh

Without realizing with #Akshara,the moment he met her on the bus (like Abhimanyu?may be)-why else he left everything to follow her?Who does that? Couldn't he reach her to her home with the help of police when it was evident that she is running away ? What would you do? — Rita Kar (@itskhuku) February 19, 2023

अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा?

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा छह साल बाद उदयपुर अपने घर पहुंच गई है और अब बिरला हाउस में भी सबको पता चल गया है कि अक्षरा वापस आ गई है, जिस वजह से सब परेशान है। इतना ही नहीं, अब बिरला हाउस में मंजरी तय करेगी कि वहां से कोई भी मिमी के बर्थडे में नहीं जाएगा। इसी वजह से अब कहानी में काफी सारे एक साथ ट्विस्ट आएंगे।