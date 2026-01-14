YRKKH: अपनी ऑनस्क्रीन मां का हाथ थामकर मीडिया के सामने पहुंचीं Shivangi Joshi, पीछे पीछे पहुंचे Mohsin Khan

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) स्टार हिना खान (Hina Khan) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. बीती रात ही हिना खान बॉलीवुड अदाकारा कृति सेनॉन की बहन नुपूर सेनॉन और स्टेबिन बेन के वैडिंग रिसेप्शन (Nupur Sanon Stebin Ben Wedding Reception) में पहुंची थीं. यहां पर हिना खान की मुलाकात उनकी ऑनस्क्रीन बेटी शिवांगी जोशी से हो गई. शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) ने जैसे ही हिना खान को देखा वैसे ही वो खुशी के मारे चहक उठीं. शिवांगी जोशी ने अपनी ऑनस्क्रीन मां का हाथ थाम लिया. बड़े ही प्यार के साथ शिवांगी जोशी और हिना खान ने मीडिया के सामने एंट्र्री की. इस दौरान शिवांगी जोशी और हिना खान आपस में बात भी करती नजर आईं. मीडिया से मिलने के बाद शिवांगी जोशी, नुपूर सेनॉन और स्टेबिन बेन से मिले पहुंच गईं. वहीं हिना खान ने भी नुपूर सेनॉन और स्टेबिन बेन के साथ पोज दिए. अब नुपूर सेनॉन और स्टेबिन बेन के वैडिंग रिसेप्शन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के फैंस के बीच मचा हंगामा
शिवांगी जोशी और हिना खान को साथ देखकर ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस बहुत खुश हैं. काफी समय बाद शिवांगी जोशी और हिना खान को ऐसे साथ देखा गया है. शिवांगी जोशी और हिना खान के पीछे पीछे टीवी एक्टर मोहसिन खान भी नुपूर सेनॉन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे. यहां पर मोहसिन खान ने नुपूर सेनॉन और स्टेबिन बेन को शादी की बधाई दी. नुपूर सेनॉन और स्टेबिन बेन के वैडिंग रिसेप्शन में मोहसिन खान को देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया है. शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को एक ही इवेंट में देखकर फैंस को पुराने दिन याद आ गए हैं.
TRENDING NOW
yeh jhatka Acha laga Mujhe Waise#MohsinKhan #ShivangiJoshi #Shivin #kaira pic.twitter.com/6UGvMv5YKcAlso Read
— ??????????? (@teriiadaa) January 13, 2026
किसी जमाने में साथ थे शिवांगी जोशी और मोहसिन खान
माना जाता है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की शूटिंग के दौरान शिवांगी जोशी और मोहसिन खान एक दूसरे को दि दे बैठे थे. शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को अक्सर सेट पर साथ समय बिताते हुए देखा जाता था. शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का प्यार स्क्रीन पर भी नजर आता था. हालांकि फिर एक समय ऐसा भी आया जब शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का ब्रेकअप हो गया. शिवांगी जोशी और मोहसिन खान एक दूसरे को जमाने के सामने नजरअंदाज करने लगे थे. हालांकि कई बार इवेंट्स में शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को देखा जा चुका है. कुछ समय पहले ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर शिवांगी जोशी और मोहसिन खान साथ दिखे थे. इस दौरान शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने राजन शाही के साथ डांस भ किया था.
Subscribe Now
Enroll for our free updates