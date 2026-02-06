Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: नफरत... या गुस्सा? 8 साल बाद होगा अभिरा-अरमान का आमना-सामना, कैसे होगी ये मुलाकात

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में काफी कुछ होगा. अब 8 साल बाद अभिरा और अरमान के आमने सामने का ट्विस्ट आएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा ड्रामा चल रहा है. सीरियल में 8 साल का लीप आ चुका है और अभिरा-अरमान अलग हो चुके हैं. अभिरा वाणी के साथ रह रही है और अरमान अपनी बेटी मायरा के साथ जिंदगी काट रही है, लेकिन अब सीरियल में अभिरा और अरमान के आमने सामने के साथ एक धांसू ट्विस्ट आने वाला है. शो में एक नया ट्विस्ट आया है, जिसमें अरमान सीधा अभिरा के मोहल्ले में पहुंच जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि सीरियल में अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है.

मिस्टर मित्तल और अरमान की बातचीत

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा अपनी परेशानियों के बीच गैराज में खड़ी होती है और उसे मुक्ति खड़ी खड़ी देखती है. दूसरी तरफ उसी ऐरिया के सामने अरमान अपने ऑफिस के कैबिन में खड़ा होता है और मिस्टर मित्तल उसे बताते हैं कि इस एरिया को ही वह बनवाना चाहते हैं लेकिन एक महिला उनकी परेशानी बनी हुई है. तब अरमान उस महिला से मिलने का फैसला करता है. ये महिला अभिरा ही है. इसके बाद अभिरा का सीन आता है और वह मुक्ति को संभालती है, जो फेवरेट स्कूल में एडमिशन न होने पर टेंशन लेती है और दूसरी तरफ अरमान ऑफिस में कृष पर भड़कता है और अभिरा की चॉल वालों को हटाने की प्लानिंग करता है.

अभिरा को गिफ्ट देगी मुक्ति

इसके बाद शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा मुक्ति को दिमाग शांत करने का कार वॉशिंग का तरीका बताती है और दोनों मां बेटी कार वॉशिंग के जरिए मस्ती करती है और फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं. वह मुक्ति को समझाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलना पड़ता है. मुक्ति को डर होता है कि अभिरा से दूर होने से वह उसे खो देगी, लेकिन अभिरा उसे समझा लेती है और फिर अचानक ही अभिरा अपने कमरे में भाग जाती है. यहां पर वह बार बार कम्प्यूटर चलाने की कोशिश करती है. वो एक मेल का इंतजार करती है, जिसमें मायरा की नई फोटो होती है और वह उसे मिल जाता है. मायरा की फोटो देखकर वह इमोशनल हो जाती है और वहां पर मुक्ति भी आ जाती है और अभिरा को रोते हुए देखकर सवाल करती है, लेकिन मायरा की फोटो नहीं देख पाती और तभी मुक्ति अभिरा के लिए गिफ्ट में स्पीकर लेकर आती है और दोनों डांस करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

