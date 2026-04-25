Yeh Rishta Kya Kehlata Hai पर लगने वाला है ताला? कैसे हुआ शो से इस एक्टर का पत्ता साफ...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Exit: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही इस शो में एक किरदार नजर नहीं आएगा. इस एक्टर के बारे में जानकर आपको सदमा लग जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Exit: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) लगातार टीआरपी में गोते लगा रहा है. मेहर की मौत हो चुकी है और मायरा जेल पहुंच गई है. जल्द ही विद्या की पोल अरमान के सामने खुल जाएगी. जिसके बाद अरमान अभिरा को अपना लेगा. इसी बीच 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी से एक सितारे का पत्ता साफ हो गया है. इस एक्टर के जाने के बाद दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को भी बंद किया जा सकता है. लोग शो को लेकर तरह-तरह की बातें करने लग गए हैं. चलिए जानते हैं कि इस बार सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी से किसका पत्ता साफ होने वाला है. यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कृष का करिदार निभा रहे एक्टर ऋषभ जयसवाल की जो कि अब शो में नहीं नजर आएंगे.

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के फैंस को लग रहा है इस बात का डर

हाल ही में राजन शाही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर पहुंचे थे. यहां पर राजन शाही ने ऋषभ जयसवाल के लिए केक कट करवाया था. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की पूरी टीम ने बड़े ही प्यार से ऋषभ जयसवाल को विदाई दी है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में कृष की कहानी खत्म होने की भनक लगते ही फैंस को सदमा लग गया है. दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसे ही एक एक करके सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी से किरदार जाते रहे तो शो बंद करने की नौबत ही आ जाएगी.

अभिरा ने दी ऋषभ जयसवाल को विदाई

अभिरा यानी समृद्धि शुक्ला ने ऋषभ जयसवाल के लिए एक खास पोस्ट शेयर की है. शो में दोनों ने देवर और भाभी का रोल प्ले किया है. ऋषभ जयसवाल के बारे में बात करते हुए समृद्धि शुक्ला काफी इमोशनल हो गईं. समृद्धि शुक्ला ने कृष के लिए लिखा, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया ऋषभ जयसवाल... सेट पर मैं तुमको बहुत मिस करने वाली हूं. तुमको गुडबाय बोलना इतना भी आसान नहीं है. हालांकि मुझे एक बात पता है कि ये अंत नहीं है. जल्द ही तुम एक नए अंदाज में वापसी करोगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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