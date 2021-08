Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Is Mohsin Khan planning to Quit Shivangi Joshi's Show?: स्टार प्लस का जाना माना टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) बीते कई सालों से फैंस का मनोरंजन कर रहा है। इन सालों में मेकर्स ने कई बार शो की कहानी में बड़े बदलाव किए हैं। हाल ही में सीरत (Sirat) और कार्तिक (Kartik) एक हुए हैं। कार्तिक और सीरत की शादी के बाद अब मेकर्स कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से टीवी एक्टर मोहसिन खान (Mohsin Khan) की छुट्टी होने वाली है। Also Read - TV सीरियल में भाई-बहन का किरदार निभा चुके हैं ये 9 रियल लाइफ कपल्स, टीआरपी के खातिर किया समझौता

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोहसिन खान जल्द ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कहने वाले हैं। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोहसिन खान बीते साढ़े पांच साल से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर रहे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद मोहसिन खान सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ने का मन बना रहे हैं इसकी वजह है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला लीप..।

जल्द ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जनरेशन लीप आने वाला है। ऐसे में कार्तिक का किरदार बूढ़ा हो जाएगा। मोहसिन खान फिलहाल एक उम्र दराज किरदार को निभाना नहीं चाहते। ऐसे में मोहसिन खान सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का साथ छोड़ने का विचार कर रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन खान वेब सीरीज और फिल्मों में भी हाथ आजमाने के बारे में सोच रहे हैं। Also Read - Karan Mehra से बेटे की कस्टडी पाने के लिए भिड़ीं Nisha Rawal, बोली 'मुझे उसकी एक फूटी कौड़ी भी...'

देखें मोहसिन खान की तस्वीरें- Also Read - TRP List 32th Week 2021 by Ormax Media: Indian Idol 12 के फिनाले एपिसोड के आगे भी नहीं झुकी Anupamaa, ये रहे इस हफ्ते के टॉप 10 शोज

View this post on Instagram A post shared by Mohsin Khan (@khan_mohsinkhan)

View this post on Instagram A post shared by Mohsin Khan (@khan_mohsinkhan)

View this post on Instagram A post shared by Mohsin Khan (@khan_mohsinkhan)

फिलहाल मोहसिन खान और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स के बीच बातचीत चल रही है। बता दें मोहसिन खान शो के प्रोड्यूसर रजत शाही को अपना गुरू मानते हैं। वहीं रजत शाही भी मोहसिन खान की जमकर तारीफ करते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मोहसिन खान सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएंगे। हालांकि इस खबर पर अब तक भी मोहसिन खान ने मुहर नहीं लगाई है।