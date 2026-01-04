Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में लीप के बाद साइड होंगे अरमान-अभिरा, मायरा बनेगी ये हसीना; नए ट्रैक से भर-भरकर मिलेगी TRP

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 7 साल का लीप आएगा. शो में अभिरा और अरमान की बेटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कहानी कहां से बदलेगी? आइए आपको बताते हैं.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap Update: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब 7 साल का लीप आने वाला है. सीरियल को ऑन एयर होते हुए 16 साल आ गए हैं और इस दौरान शो में कई बार जनरेशन लीप के साथ साथ छोटे -छोटे लीप आया है और अब मेकर्स ने शो की गिरती टीआरपी को ठीक करने के लिए लीप का सहारा लेने का फैसला लिया है. शो में लीप के साथ कहानी भी पूरी तरह बदल जाएगी. कई कलाकारों की एंट्री होगी. अब तक सीरियल अरमान और अभिरा पर चल रहा है लेकिन लीप के बाद कहानी मायरा के आसपास की होगी और बड़ी मायरा कौन बेगी?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिर दूर होंगे अरमान-अभिरा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में जगह बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से अब मेकर्स ने लीप का प्लान तैयार किया है और इसका खुलासा सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट में हुआ है. दावा है कि नई कहानी नई पीढ़ी के आगे पीछे घूमेगी. अभी कहानी का ट्रैक अभिरा होती है लेकिन लीप के बाद सब कुछ बदल जाएगा. लीप के बाद अभिरा और अरमान होंगे लेकिन कहानी सिर्फ मायरा के इर्द-गिर्द घूमेगी. सीरियल में एक बार फिर अभिरा और अरमान का रिश्ता कमजोर होता हुआ दिखाया जाएगा. इस दौरान दोनों ही प्यार की परीक्षाएं देते हुए नजर आएंगे. इस बीच मायरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही होगी और मायरा कौन बनेगी? इस सवाल का जवाब भी मिल गया है.

लीप के बाद ये एक्ट्रेस बनेगी नायरा

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान की बेटी मायरा के लिए सारा किल्लेदार को फाइनल किया गया है. दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने लीप के बाद की कास्टिंग करनी शुरू कर दी है और मायरा की खोज पूरी हो गई है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सारा ही मायरा बन रही है. सारा सीरियल में बड़ी मायरा का रोल निभाएंगी. सारा के अलावा, शो में और भी कई कलाकार की एंट्री हो सकती हैं, जो सीरियल में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे और कहानी को नई दिशा देंगे.

