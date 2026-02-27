Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो में फिर आएगा जनरेशन Leap, अक्षरा-अरमान की होगी छुट्टी; मायरा-मुक्ति किस पर होगी कहानी?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Generation Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ा मजेदार अपडेट आया है. शो में नया जनरेशन लीप आएगा, जिससे कहानी और किरदार सब बदल जाएंगे.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Generation Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है बीते 16 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. ये सीरियल काफी समय तक टीआरपी में नंबर 1 तक रहा है, लेकिन अब सीरियल पर संकट के बादल मंडरा रहा है. कुछ समय से ये रिश्ता क्या कहलाता है की हालत टीआरपी में ठीक नहीं है. ये शो टॉप 5 से बाहर है और रेटिंग में 9वें नंबर पर आया हुआ है. ऐसे में मेकर्स अब शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाले हैं. मेकर्स एक बार फिर टीआरपी के लिए लीप का सहारा लेने वाले हैं.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा नया जनरेशन लीप

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में कुछ दिन पहले ही आठ साल का लीप आया है, जिसमें अभिरा और अरमान अलग अलग नजर आ रहे हैं. विद्या की चालबाजी की वजह से अरमान और अभिरा अलग हो गए थे. शो में इस वजह से काफी ड्रामा हुआ और महाएपिसोड भी आया, लेकिन मेकर्स की ये ट्रिक काम नहीं आई. सीरियल की रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं आया, जिस वजह से अब एक बार फिर मेकर्स लीप का सहारा लेकर शो की टीआरपी बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन इस बार लीप सीधा जनरेशन का होगा. गॉसिप टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है में जनरेशन लीप आने वाला है. सीरियल में चौथी जनरेशन से कहानी उठकर पांचवीं जनरेशन पर आ जाएगी.

अरमान और अभिरा का कटेगा पत्ता?

दावा किया जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान के चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा और सीरियल की कहानी मुक्ति या फिर मायरा पर चलाई जाएगी. हालांकि, अभिरा की बेटी मायरा है तो ज्यादा चांसेस है कि मेकर्स सीरियल की कहानी का फोकस मायरा के कैरेक्टर पर रखे और मुक्ति को सेकंड लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाए. इसके अलावा, अब सवाल अभिरा और अरमान के कैरेक्टर पर भी बना हुआ है. क्या मेकर्स इस कैरेक्टर को खत्म कर देंगे और सीरियल से अभिरा और अरमान का पत्ता साफ हो जाएगा या फिर इन दोनों को साथ में रखकर ही मेकर्स कहानी को आगे बढ़ाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

