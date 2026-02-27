ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो में फिर आएगा जनरेशन Leap, अक्षरा-अरमान की होगी छुट्टी; मायरा-मुक्ति क...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो में फिर आएगा जनरेशन Leap, अक्षरा-अरमान की होगी छुट्टी; मायरा-मुक्ति किस पर होगी कहानी?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Generation Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ा मजेदार अपडेट आया है. शो में नया जनरेशन लीप आएगा, जिससे कहानी और किरदार सब बदल जाएंगे.

By: Kavita  |  Published: February 27, 2026 5:26 PM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो में फिर आएगा जनरेशन Leap, अक्षरा-अरमान की होगी छुट्टी; मायरा-मुक्ति किस पर होगी कहानी?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Generation Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है बीते 16 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. ये सीरियल काफी समय तक टीआरपी में नंबर 1 तक रहा है, लेकिन अब सीरियल पर संकट के बादल मंडरा रहा है. कुछ समय से ये रिश्ता क्या कहलाता है की हालत टीआरपी में ठीक नहीं है. ये शो टॉप 5 से बाहर है और रेटिंग में 9वें नंबर पर आया हुआ है. ऐसे में मेकर्स अब शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाले हैं. मेकर्स एक बार फिर टीआरपी के लिए लीप का सहारा लेने वाले हैं.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या का पर्दाफाश और पोद्दार पर अभिरा का राज? इन 7 धांसू ट्विस्ट से छप्पड़फाड़ मिलेगी TRP

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा नया जनरेशन लीप

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में कुछ दिन पहले ही आठ साल का लीप आया है, जिसमें अभिरा और अरमान अलग अलग नजर आ रहे हैं. विद्या की चालबाजी की वजह से अरमान और अभिरा अलग हो गए थे. शो में इस वजह से काफी ड्रामा हुआ और महाएपिसोड भी आया, लेकिन मेकर्स की ये ट्रिक काम नहीं आई. सीरियल की रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं आया, जिस वजह से अब एक बार फिर मेकर्स लीप का सहारा लेकर शो की टीआरपी बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन इस बार लीप सीधा जनरेशन का होगा. गॉसिप टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है में जनरेशन लीप आने वाला है. सीरियल में चौथी जनरेशन से कहानी उठकर पांचवीं जनरेशन पर आ जाएगी.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: नशे में धुत अरमान अभिरा के सामने बयां करेगा अपना दर्द, सुबह सुबह गैराज में होगा तमाशा

अरमान और अभिरा का कटेगा पत्ता?

दावा किया जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान के चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा और सीरियल की कहानी मुक्ति या फिर मायरा पर चलाई जाएगी. हालांकि, अभिरा की बेटी मायरा है तो ज्यादा चांसेस है कि मेकर्स सीरियल की कहानी का फोकस मायरा के कैरेक्टर पर रखे और मुक्ति को सेकंड लीड कैरेक्टर के रोल में दिखाए. इसके अलावा, अब सवाल अभिरा और अरमान के कैरेक्टर पर भी बना हुआ है. क्या मेकर्स इस कैरेक्टर को खत्म कर देंगे और सीरियल से अभिरा और अरमान का पत्ता साफ हो जाएगा या फिर इन दोनों को साथ में रखकर ही मेकर्स कहानी को आगे बढ़ाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: नशे में धुत होगा अरमान, परेशान होगी अभिरा; हॉस्टल में शराब पीएगी मायरा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Samridhii Shukla Tv Gossip Tv News Yeh Rishta Kya Kehlata Hai