  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: लीप से पहले मायरा का दिल तोड़ेगी अभिरा, पत्नी की ये हरकत अरमान पर पड़ेगी...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: लीप से पहले मायरा का दिल तोड़ेगी अभिरा, पत्नी की ये हरकत अरमान पर पड़ेगी भारी; टूटेगा घर?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होगा. मायरा अभिरा से हारने की डिमांड करती है और अब अभिरा के सामने मायरा नई डिमांड रख देगी.

By: Kavita  |  Published: January 30, 2026 12:56 PM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: लीप से पहले मायरा का दिल तोड़ेगी अभिरा, पत्नी की ये हरकत अरमान पर पड़ेगी भारी; टूटेगा घर?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. मायरा अभिरा से डिमांड करती है कि वह वाणी के साथ अच्छी तरह डांस न करें ताकि अरमान के साथ उसकी टीम जीत जाए. ये सुनकर अभिरा हैरान रह जाती है और अरमान भी अभिरा को खुद से फैसला लेकर छोड़ने चला जाता है. अब कहानी में धांसू ट्विस्ट आएगा. मायरा अब अभिरा से नई डिमांड करेगी और इसमें अरमान भी अपनी बेटी का साथ देगा, जिस वजह से अभिरा को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. आइए आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताते हैं.

मायरा को मिलेगा झटका, वाणी बनेगी विनर

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में दिखाया जाएगा कि मायरा और अरमान डांस करते हैं लेकिन आंख पर पट्टी बंधी होने की वजह से मायरा लड़खड़ा जाती है लेकिन जैसे तैसे वह अपना डांस पूरा करती है. तभी मेहर भी किसी तरह कंप्टीशन में एंट्री ले लेती है. इसके बाद अभिरा और वाणी की परफॉर्मेंस शुरू होती है और दोनों आग लगा देते हैं. अभिरा डांस करते करते बीच में रुक जाती है, लेकिन उसे जैसे ही वाणी की मां का ध्यान आता है तो वह मायरा की डिमांड पूरी नहीं करती और जमकर डांस करती है. ये देखकर माायरा अपनी मां की बुराई करती है तो अरमान उसे समझाता है कि वो गलत है. इसके बाद नतीजे आते हैं और वाणी डांस कंप्टीशन जीत जाती है.

अभिरा के सामने नई डिमांड रखेगी मायरा

शो में दिखाया जाएगा कि मायरा सेंकड आती है और इस वजह से वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है. अरमान और अभिरा किसी तरह उसे रूप से बाहर निकालते हैं और तब मायरा नई शर्त रखती है. वह कमरे से बाहर आते ही बोलती है कि वाणी को होस्टल भेजना होगा. वह वाणी को अपनी मां के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती. अरमान भी इस चीज में मायरा का साथ देता है. दूसरी तरफ वाणी के हाथ मेहर के सच वाली पेनड्राइव लग जाती है और मेहर को ये पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही वह वाणी के पास जाती है तो बीच में विद्या आ जाती है. विद्या वाणी को खूब सुनाती है और उसे लेकर जाती है. तभी वाणी को मेहर लेकर जाती है.

क्या मायरा की बात मान पाएगी अभिरा

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान अभिरा को बार बार कहेगा कि वह पहले ही कह रहा था कि डांस कंप्टीशन के बाद वाणी को जाना होगा और अब मायरा भी ये चाहती है तो उसे ये बात माननी होगी, लेकिन अभिरा का दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है और इसी वजह से वह अरमान को कोई जवाब नहीं दे पाती है. अब देखना होगा कि कहानी किस ओर मोड़ लेती है, जिस वजह से अभिरा और अरमान अलग हो जाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
