Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: बकवास TRP के चलते 16 साल बाद बंद होगा शो, चैनल ने मेकर्स को दे डाला अल्टीमेटम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है. मेकर्स को चैनल की तरफ से एक नोटिस मिला है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 24, 2026 11:55 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai May Be Off Air: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 16 साल से टीवी की दुनिया में राज कर रहा है. राजन शाही के इस शो ने कई कलाकार को स्टार बनाया है. हिना खान और करण मेहरा की जोड़ी के साथ शुरू हुए इस शो में कई बार लीप आ चुका है और कहानी के साथ साथ स्टार कास्ट भी बदल चुकी है. इन दिनों में शो में चौथी जनरेशन की कहानी चल रही है, जिसमें समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित लीड रोल में हैं लेकिन लेटेस्ट ट्रैक दर्शकों के बीच कमाल नहीं दिखा पा रहा और इसी वजह से सीरियल की टीआरपी काफी खराब हालत में है और ऐसे में चैनल की तरफ से शो के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स को मिला नोटिस

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में की रेटिंग काफी ज्यादा गिर गई है. ये शो टॉप 3 में हमेशा अपनी जगह बनाने में कामयाब रहता था लेकिन इन दिनों शो टॉप 10 में भी मुश्किल से आ रहा है. सीरियल प्राइम टाइम का होने के बावजूद नंबर 8 या 9 पर चल रहा है और इसी वजह से मेकर्स को चैनल की तरफ से नोटिस थमाया गया है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है बाकी प्राइम टाइम शोज के मुकाबले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और चैनल आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले सीरियल की रेटिंग में बढ़ोतरी देखना चाहता है.

आईपीएल से पहले शो में करना होगा बदलाव

बता दें कि आमतौर पर आईपीएल शुरू होते ही तमाम टीवी शोज की रेटिंग में काफी गिरावट आती है. ऐसे में चैनल ये रिश्ता क्या कहलाता है की और रेटिंग गिरते हुए नहीं देखना चाहता. इसी वजह से मेकर्स को नोटिस देते हुए कहा गया है कि वे अपने ट्रैक पर दोबारा काम करें और शो की रेटिंग को जबरदस्त ड्रामे के साथ पटरी पर लेकर आए.

ये रिश्ता क्या कहलाता है की कई बार गिर चुकी है टीआरपी

बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, जब शो की टीआरपी गिर रही है. इससे पहले जब सीरियल में चौथी जनरेशन की कहानी को शुरू किया गया था तब भी रेटिंग में काफी गिरावट दर्ज हुई थी. उन दिनों शो टॉप 10 से बाहर तक हो गया था. तब भी शो के लिए कहा जा रहा था कि ये सीरियल बंद हो जाएगा, लेकिन मेकर्स ने कहानी में जबरदस्त बदलाव के साथ शो की टीआरपी को टॉप 3 में फिर से पहुंचाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
