ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: फ्लॉप हुआ Leap....अब इस एक्ट्रेस की होगी धांसू एंट्री, मायरा-मुक्ति की ज...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: फ्लॉप हुआ Leap....अब इस एक्ट्रेस की होगी धांसू एंट्री, मायरा-मुक्ति की जिंदगी में आएगा तूफान

New Actress Enter Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग को सुधारने के लिए मेकर्स नया ट्विस्ट लाने वाले हैं और इसके लिए शो में नई एंट्री होने वाली है. शो में नया कलाकार नजर आएगा.

By: Kavita  |  Published: February 18, 2026 11:04 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: फ्लॉप हुआ Leap....अब इस एक्ट्रेस की होगी धांसू एंट्री, मायरा-मुक्ति की जिंदगी में आएगा तूफान

New Actress Enter Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है. ये सीरियल एक समय पर टॉप 3 में हुआ करता था लेकिन अब शो टॉप 10 में भी बहुत ही मुश्किल से आ रहा है. अब तक मेकर्स कई सारे टर्न और ट्विस्ट कहानी में लेकर आ चुके हैं. इतना ही नहीं, मेकर्स लीप का सहारा भी ले चुके हैं लेकिन टीआरपी में कुछ खास फर्क नहीं दिखा और मेकर्स नई ट्रिक अपनाने वाले हैं. सीरियल में अभिरा और अरमान दूर है लेकिन मायरा और मुक्ति एक ही स्कूल में पहुंच गई है. अब मायरा और मुक्ति की जिंदगी में नए शख्स की एंट्री होगी, जिससे शो में तूफान आएगा.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगी नए कलाकार की एंट्री

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी को मेकर्स अभिरा और अरमान के साथ साथ मुक्ति और मायरा पर चला रहे हैं. दोनों की जिंदगी में काफी कुछ ऐसा हुआ है, जिसका सीधा असर अरमान और अभिरा की जिंदगी पर पड़ा है और अब मेकर्स मुक्ति और मायरा के साथ नया ड्रामा करने वाले हैं, जिसके लिए शो में नए कलाकार की एंट्री होने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरियल में एक्ट्रेस अनुजा जैन की एंट्री होगी, जो पहले छोटी सरदारनी में अहम भूमिका में नजर आई थी. दावा है कि अनुजा जैन उस हॉस्टल की प्रिंसिपल के रोल में नजर आएंगी, जहां पर मायरा और मुक्ति साथ रहने वाले हैं. मायरा और मुक्ति हॉस्टल में एक दोस्त की तलाश करेंगे लेकिन दोनों की इसी बीच दुश्मनी नजर आएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूल में मायरा और मुक्ति के बीच काफी लड़ाइयां होंगी, जिस वजह से हॉस्टल की प्रिंसिपल काफी परेशान होगी.

मुक्ति से निकलेगा इस नए शख्स संग कनेक्शन

ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक और ट्विस्ट आने वाला है. मुक्ति अभिरा की असली बेटी नहीं है और ये बात मुक्ति को पता भी नहीं है, लेकिन हॉस्टल की प्रिंसिपल का मुक्ति के साथ एक तगड़ा कनेक्शन निकलने वाला है. दावा है कि प्रिंसिपल और मुक्ति का कोई पुराना संबंध निकलेगा, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा और इसी वजह से सीरियल में ढेर सारे ट्विस्ट आएंगे. अब देखना होगा कि सीरयल में ये ट्विस्ट क्या क्या ड्रामा करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Samridhii Shukla Tv Gossip Tv News Yeh Rishta Kya Kehlata Hai