Yeh Rishta Kya Kehlata Hai New Entry: लीप के बाद वानी बन तहलका मचाएगी ये एक्ट्रेस, मायरा की जिंदगी करेगी खराब?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai New Entry: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप आने वाला है. सीरियल में 7 साल बाद मायरा के साथ साथ वानी बदल जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि वानी का किरदार कौन सी एक्ट्रेस निभानी वाली है?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai New Entry: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चौधी जनरेशन चल रही है. कहानी अरमान और अभिरा की दिखाई जा रही है, जो अपनी परेशानियों में उलझें हुए हैं, लेकिन अब सीरियल में धांसू ट्विस्ट आने वाला है. सीरियल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए मेकर्स लीप का सहारा लेने वाला है. दावा किया जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में 7 साल का लीप आएगा, जिससे अरमान और अभिरा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और कहानी मायरा पर आकर टिक जाएगी, लेकिन इस बीच वानी की धमाल मचाएगी. वानी लीप के बाद भी नजर आएगी. अब ये किरदार कौन सी एक्ट्रेस निभाने वाली है. इस पर अपडेट आ गया है.

वानी बनेगी ये एक्ट्रेस, लीप के बाद करेगी तहलका

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में वानी उसी रजत की बेटी है, जिसे मेहर ने मौत के घाट उतार दिया था. दावा है कि मेहर का ट्रैक जैसे ही खत्म होगा वैसे ही शो में धांसू ट्विस्ट आएंगे. वानी को अभिरा हमेशा अपने साथ रखने वाली है और इसी वजह से लीप के बाद वानी का किरदार काफी अहम होने वाला है. ऐसे में मेकर्स ने बड़ी वानी की तलाश पूरी कर ली है. लीप के बाद वानी का किरदार कौन सी एक्ट्रेस निभाने वाली है? इस सवाल का जवाब एक रिपोर्ट के जरिए मिल गया है. सास बहू और बेटियों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है की नई कास्ट का खुलासा किया गया है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सीरियल में वानी का रोल अर्शिया शर्मा निभा रही हैं. बता दें कि अर्शिया शर्मा इन दिनों सीरियल मंगल लक्ष्मी में नजर आ रही हैं. वह टीवी के कई शोज और एड में नजर आई हैं.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में सात साल का आएगा लीप

बता दें कि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सात साल का लीप आएगा, जिसके बाद सीरियल की कहानी पूरी तरह बदल जाएगी. दावा किया जा रहा है कि लीप के बाद शो की कहानी अरमान और अभिरा से खिसककर मायरा पर आ जाएगी. लीप के बाद भी वानी दिखाई देगी और अभिरा मायरा के साथ साथ वानी को भी समय देगी. ऐसे में मायरा वानी से नफरत करने लगेगी. इस वजह से मायरा अपनी मां अभिरा से दूर होने लगेगी. हालांकि, अभिरा इस परेशानी का कैसे सामना करेगी? ये देखने वाली बात होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

