Pratiksha Honmukhe Gets Injured On Set: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों टीआरपी में धूम मचा रहा है। इस सीरियल में समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी के साथ प्रतिक्षा होनमुखे को भी पसंद किया जा रहा है। सीरियल में प्रतिक्षा रूही का किरदार निभा रही है, जो हमेशा अरमान के आगे पीछे घूमती रहती है। सीरियल के सेट पर प्रतिक्षा काफी मस्ती करती है, लेकिन अब सेट पर एक्ट्रेस की चोट लगने का मामला सामना आया है और इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर करके किया है। इस वीडियो के जरिए प्रतिक्षा ने उस सीन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी है।

प्रतिक्षा होनमुखे के पेर में लगी थी चोट

दरअसल, प्रतिक्षा होनमुखे (Pratiksha Honmukhe) ने सेट से अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अभिरा और रूही की मुंह दिखाई का सीन दिखाया गया। उस दौरान प्रतिक्षा को पैर में चोट लगने का सीन करना था, लेकिन एक्ट्रेस को असल में चोट लग जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रतिक्षा जैसी ही भागकर जाती है, तो उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। हर किसी को लगता है कि एक्ट्रेस सीन की अच्छे से कर रही हैं, लेकिन बाद में सबको असल में लगी चोट का पता चलता है। इसके बाद सेट पर मौजूद सभी लोग प्रतिक्षा होनमुखे की देखरेख में लग जाते हैं। इस दौरान एक्ट्रेस का पैर पर काफी सूजन भी दिख रही है। हालांकि, सभी लोग एक्ट्रेस के साथ मस्ती-मजाक करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट में प्रतिक्षा को फैंस शेरनी बता रहे हैं।

देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Pratiksha Honmukhe (@prati_kshaaa)

अपने रोल के लिए खूब ट्रोल होती हैं प्रतिक्षा होनमुखे

बता दें कि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही का किरदार कहानी के हिसाब से पोजिटिव और निगेटिव हो जाता है। रूही सिर्फ अरमान को पाना चाहती है और वह इसी वजह से अभिरा से नफरत करने लगती है। अपने इस रोल की वजह से प्रतिक्षा काफी ट्रोल होती है। लोग सोशल मीडिया पर रूही को काफी ज्यादा इरिटेटिंग बताने लगे हैं। हालांकि, एक्ट्रेस अपने रोल के लिए मिल रही ट्रोलिंग को नजरअंदाज करती हैं।