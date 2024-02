Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Latest Promo: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 15 सालों से दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। इस सीरियल में अब चौथी जनरेशन पर कहानी चल रही है, जिसमें अभिरा और अरमान का ट्रैक फैंस को धीरे-धीरे पसंद आने लगा है। शो में अभिरा के पीछे अरमान पड़ा हुआ है। वह कैसे भी करके अभिरा को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन अभिरा को उसका पति अरमान बचा लेगा। इसे के साथ इस सीरियल में धांसू ट्विस्ट आएंगे, जिससे कहानी एक पार फिर पलट जाएगी। नए प्रोमो में अरमान और अभिरा एक होते हुए दिख रहे हैं, जिससे रूही जल-भुन गई। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: शराब पीकर पौद्दार हाउस में तमाशा करेगी अभिरा? दादी सा को बोलेगी 'ड्रैगन सा'

दरअसल, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा ने युवराज से शादी के लिए हां बोल दी और अब अभिरा को दादी सा घर से बाहर भी निकाल देगी। इसी बीच मेकर्स ने सीरियल का एक नया प्रोमो जारी किया है, जो काफी धमाकेदार है। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि अरमान अभिरा को अपनी स्पेशल जगह पर लेकर जाता है, जहां वह अभिरा को अपनी फैमिली बताता है। यहां पर अरमान अभिरा से पूछता है, 'क्या तुम मेरी फैमिली बनोगी?' इस पर अभिरा अरमान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, 'वो फैमिली जो मेरे पास कभी नहीं थी। आज से मेरे लिए वो तुम हो।' इन दोनों की इसी बातचीत में रूही बीच में आ जाती है और वह अरमान को आवाज लगाती है। इस प्रोमो से साफ है कि अरमान और अभिरा जिंदगी में आगे बढ़ेंगे लेकिन रूही उन्हें बढ़ने नहीं देगी। सोशल मीडिया पर ये प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है। इस प्रोमो पर फैंस अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग दोनों को बेस्ट कपल बता रहे हैं तो कुछ रूही पर अपना ध्यान देकर बोल रहे हैं कि अब कहानी में मजा आएगा। Also Read - 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम शिवांगी जोशी के एयरपोर्ट लुक ने मचाया गदर, मम्मी संग उदयपुर निकलीं एक्ट्रेस

देखें वीडियो

Armaan is a man from another planet he is so soft and sensitive towards Abhira ❤️#yrkkh https://t.co/j5QWSc8aB8

— Aditi (@aditi95933) February 24, 2024