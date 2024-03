Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo Out: समृद्धि शक्ला और शहजादा धामी स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों पौद्दार हाउस में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। घर में दादी सा ने चारू की इंटर्नशिप को मंजूरी दे दी है। वह अभिरा के साथ भी खूब मस्ती करती है। इतना ही नहीं, अभिरा और अरमान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब जल्द ही शो में नया धमाका होने वाला है। मेकर्स अपने एक धांसू ट्विस्ट से अभिरा, रूही और अरमान की जिंदगी को पूरी तरह पलट देंगे। शो में फैंस रोहित के आने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन शो में मेकर्स रूही की दूसरी शादी की प्लानिंग कर चुके हैं। कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। Also Read - Viral Photo: कुशाल टंडन को डेट कर रही हैं शिवांगी जोशी? रूमर्ड कपल की इस रोमांटिक फोटो ने फैंस को किया खुश

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पौद्दार परिवार के सभी लोग पार्टी में बिजी दिख रहे हैं। घर में हुए कठपुतली शो के बाद एक पार्टी होगी, जिसमें बाहर से मेहमान भी आएंगे। इस पार्टी में रूही लोगों के ताने सुनती हुई दिखाई देगी। प्रोमो में देखा जा सकता है कि पार्टी में आया कुछ लोग रूही को देखकर बातें करते हैं। एक औरत बोलती है, 'ये पौद्दार परिवार की छोटी बहू है। इसे अपने पति के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। देखो कैसे हंस खेल रही है।' ये बातें सुनकर अरमान भड़क जाता है और एक आदमी को पीटने लगता है। तभी अभिरा अरमान का साथ देती है और उस आदमी को भला बुरा सुनाती है और इस तमाशे से पौद्दार परिवार में हंगामा हो जाता है। ये तमाशा देख बडे़ पापा भी आगे आते हैं और रूही को नई जिंदगी शुरू करने की सलाह देते हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4 March: अरमान-रूही को करीब लाएगी अभिरा, दादी को अपने इशारों पर नचाकर मचाएगी हंगामा

