Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोजाना एक नया ड्रामा देखने के लिए मिलता है। इस शो में अभिरा की जिंदगी में हंगामा खड़ा करने का काम युवराज कर रहा है। वह अभिरा को पाना चाहता है और इसी वजह से युवराज पौद्दार परिवार को निशाना बना रहा है। सीरियल में इन दिनों दिखाया जा रहा है कि पहले युवराज अभिरा पर हमला कर देता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। इसमें जब वह सफल नहीं होता तो वह सीधा अरमान की मां को निशाना बनाता है, लेकिन अभिरा विद्या को बचा लेती है। अब युवराज की हरकतों को रोकने के लिए अभिरा कुछ नया करेगी, जिससे पौद्दार परिवार में हंगामा होगा। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: युवराज से शादी करके दुबई भागेगी अभिरा? पत्नी के आगे फूट-फूटकर रोएगा अरमान

दरअसल, ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) का नया प्रोमो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि अभिरा की वजह से पौद्दार हाउस में किसी बात पर हंगामा होता है और इसी वजह से दादी सा का पारा बहुत ज्यादा हो जाता है। दादी सा गुस्से में आकर अभिरा को घर से बाहर निकाल देती है। वह अपनी बहू को सीधा घर के बाहर धक्का देती है, जिस वजह से अभिरा गिर भी जाती है। इसके बाद रूही के हाथ एक फोन लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अभिरा ने सारा ड्रामा विद्या को बचाने के लिए किया था। इसके बाद दिखाया गया है कि अभिरा सड़क पर चल रही होती है और उसे आगे युवराज मिलता है। वह युवराज के साथ मंदिर में दर्शन करती है। इस प्रोमो से लग रहा है कि अभिरा युवराज से शादी कर लेगी। लेकिन फैंस उस ट्विस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, जब अरमान अभिरा को युवराज के चंगुल से बचाएगा। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: युवराज के चंगुल से अरमान की मां को निकालेगी अभिरा, आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

देखें वीडियो

so abhira will probs fake being drunk so that dadi sa kicks her out and she can go to yuvraj?!?! OMG ARMAAN IS GONNA GO INSANEE #yrkkh pic.twitter.com/1dhPb0NwMv

