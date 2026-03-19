Yeh Rishta Kya Kehlata Hai से होगा Samridhii Shukla-Rohit Purohit का पत्ता साफ? जानिए सच्चाई...

Shahi reacts on Yeh Rishta Kya Kehlata Hai leap: हाल ही में खबर आई थी कि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही लीप आने वाला है और सम्रद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित का शो से पत्ता साफ होने वाला है. इसी बीच राजन शाही ने इस खबर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है.

Rajan Shahi on Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की रेटिंग इस समय गोते लगा रही है. नागिन 7, अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आगे फैंस इस शो को जरा सा भी भाव नहीं दे रहे हैं. हाल ही में सीरियल अनुपमा में एक साल का लीप देखने को मिला था. अनुपमा में लीप आते ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गईं, खबर आई कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बी लीप आने वाला है. इस लीप की वजह से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी से सम्रद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित (Samridhii Shukla and Rohit Purohit) का पत्ता साफ हो चुका है. ये खबर सामने आते ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस के बीच हंगामा मच गया. इसी बीच राजन शाही ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले लीप को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. इस दौरान राजन शाही ने बताया कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से सम्रद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित को बाहर करने की खबर कितनी सच है.

सम्रद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित का होने वाला है ये हाल

अपने शो के बारे में बात करते हुए राजन शाही ने कहा, मैं आपको बता दूं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कोई लीप नहीं आने वाला है. थू-थू-थू... ये एक फेक न्यूज है. अभी तक तो मैंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप लाने के बारे में सोचा तक नहीं है. अपनी इस्टा स्टोरी पर ये बात लिखकर राजन शाही ने बवाल मचा दिया है. राजन शाही ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सम्रद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित मे लीड के तौर पर नजर आएंगे. येबात सुनकर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के फैंस ने राहत की सांस ली है.

राजन शाही ने हाल ही में दी है इफ्तार पार्टी

बीते दिन ही राज शाही ने अपने ऑफिस में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था. इस पार्टी में अनुपमा यानी रुपाली गांगुली ने धमाकेदार एंट्री मारी. यहां पर सम्रद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित भी मीडिया के सामने जमकर पोज देते नजर आए. अनुपमा और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सितारों ने इस इफ्तार पार्टी में खूब रंग जमाया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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