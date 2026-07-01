17 साल बाद बंद होगा Yeh Rishta Kya Kehlata Hai? सच जानकर लगेगा सदमा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai is going Off Air: खबर आ रही है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है जल्द ही बंद होने वाला है. इस खबर की सच्चाई जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा. चलिए जानते हैं कि आखिर सच क्या है?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai पर लगने वाला है ताला?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai goes off air: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) 2009 से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. बीते 17 सालों से इस शो ने टीआरपी में अपनी जगह बना रखी है. यही वजह है जो सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को फैंस अब भी पसंद कर रहे हैं. इसी बीच समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों की मानें तो जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' बंद होने वाला है. इस समय सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अरमान और अभिरा की शादी की रस्में निभाई जा रही हैं. अरमान और अभिरा की शादी की भनक लगते ही दावा किया जाने लगा था कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' पर ताला लगने वाला है. ये खबर सामने आते ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

जानिए क्या है सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के बंद होने की सच्चाई?

अगर आपको भी लग रहा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी से खबर सच है तो आप गलत है. राजन शाही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को फिलहाल बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो अभिरा और अरमान की शादी के बाद सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में छोटा सा लीप आने वाला है. लीप के ठीक पहले अरमान की सर्जरी होने वाली है. माना जा रहा है कि सर्जरी के बाद अरमान की याददाश्त चली जाएगी. याददाश्त जाते ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में लीप आएगा.

अरमान को हासिल करने की कोशिश करेगी अभिरा

लीप के बाद भी अभिरा और अरमान अलग होने वाले हैं. अरमान अभिरा को भूल जाएगा. हालांकि अभिरा अब भी हार नहीं मानेगी. अभिरा अरमान को पुराने दिन याद दिलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने वाली है. अरमान भी अपनी सर्जरी से उबरने की कोशिश करने वाला है. इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फिलहाल बंद नहीं होने वाला है. इस खबर ने सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के फैंस का दिल खुश कर दिया है. हालांकि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को बंद करवाना चाहते हैं. लोगों को लगता है कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब कुछ नहीं बचा है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…