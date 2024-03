Rohit Prohit Become New Armaan Poddar: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है फैंस के बीच अपनी कहानी और टीआरपी की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार शो मेकर्स के सख्त फैसले के वजह से लोगों का ध्यान खींच चुका है। शो के मेकर्स ने बीते दिन एक झटके में ही प्रतीक्षा होनमुखे और शहजादा धामी को बाहर का रास्ता दिखाया और तुरंत ही नए अरमान और रूही को भी फाइनल कर लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक्टर रोहित पुरोहित नए अरमान की भूमिका निभाने वाले हैं और गर्विता साधवानी रूही के रोल में दिखाई देंगी। दोनों का लुक सामने आ गया है और अब रोहित ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया है। आइए आपको दिखाते हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: सेट से लीक हुईं नए अरमान-रूही की रोमांटिक तस्वीरें, देख फैंस बोले- 'कहानी बदल गई क्या'

रोहित पुरोहित से अरमान कैसे बने एक्टर?

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में रोहित पुरोहित (Rohit Prohit) जल्द ही अरमान के रोल में नजर आएंगे। एक्टर को फैंस ने अरमान के रोल में पसंद कर लिया है। वहीं, अब रोहित ने सीरियल में एंट्री मिलने के बाद अपना पहला वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अरमान पोद्दार दिखने के लिए एक्टर ने क्या-क्या किया है। रोहित पुरोहित द्वारा सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्टर अपने घर से कार में बैठकर सलून जाते हैं जहां पर उन्हें नया लुक दिया जाता है। वीडियो में रोहित के बाल थोड़े बड़े हैं लेकिन वह अरमान बनने के लिए अपने सारे बाल कुर्बान कर देते हैं और आखिर में उनका लुक छोटे-छोटे बालों के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो के आखिर में रोहित सूट पहने चश्मा लगाए दिख रहे हैं। अरमान के लुक में वह काफी चज रहे हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शो से निकालने पर प्रतीक्षा होनमुखे ने मेकर्स को दिया करारा जवाब, पोस्ट में कही 'सच्चाई' की बात

देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by ????? ??????? (@rohitpurohit08)

फैंस को पसंद आया रोहित पुरोहित का ये वीडियो

रोहित पुरोहित ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, रोहित से अरमान पोद्दार तक... इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक्यू।' एक्टर को रोहित के रोल में फैंस ने पहली झलक देखते ही अपना लिया है। इस वीडियो पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'प्लीज आप समृद्धि के साथ अच्छे से बिहेव करना। उसकी तरह मत करना' दूसरे फैन ने लिखा, 'आपको समृद्धि शुक्ला के साथ देखने के लिए एक्साइटेड हूं।' इसके अलावा, फैंस ने रोहित से अरमान के लुक में और पोस्ट की डिमांड की है। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: दादी सा के पैरों में गिड़गिड़ाएगी अभिरा, पौद्दार हाउस से बाहर होगा अरमान