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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में वैम्प बनकर एंट्री मारेगी ये एक्ट्रेस, अभिरा की जिंदगी होगी हराम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai New Entry: खबर है कि राजन शाही के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक नई एंट्री होने वाली है. ऐसा होते ही अभिरा और अरमान की जिंदगी फिर से तबाह होने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 22, 2026 6:45 PM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में वैम्प बनकर एंट्री मारेगी ये एक्ट्रेस, अभिरा की जिंदगी होगी हराम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में वैम्प बनकर एंट्री मारेगी ये एक्ट्रेस

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai New Entry: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit), सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को हिट बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं. बावजूद इसके 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की रेटिंग अक्सर गोते लगाती रहती है, यही वजह है जो कुछ समय पहले ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में छोटा सा लीप देखने को मिला था. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है. एक नई वैम्प सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में बवाल मचाने वाली है. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा शगुफ्ता अली की जो कि इस समय लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. दावा किया जा रहा है कि जल्द ही शगुफ्ता अली की एंट्री सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में हो सकती है.

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कैसा होगा शगुफ्ता अली का किरदार?

अब ये तो हर कोई जानता है कि शगुफ्ता अली ने कई शोज में वैम्प की भूमिका निभाई है. ऐसे में माना जा रहा है कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में भी शगुफ्ता अली अभिरा को परेशान करने ही आ रही हैं. हालांकि अब तक भी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के मेकर्स ने शगुफ्ता अली के किरदार से पर्दा नहीं हटाया है. ऐसे में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस के बीच खलबली मच गई है.

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सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में क्या चल रहा है ड्रामा?

आपको बता दें कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में इस समय अभिरा और अरमान का रोमांस चल रहा है. कुछ समय पहले ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. इन तस्वीरों में अभिरा और अरमान किचेन में सारी हदें पार करते नजर आए थे. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट की तस्वीरें देखकर तो फैंस की सांसें रुक गई थीं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान अपनी रिकवरी पर फोकस कर रहा है. वहीं अभिरा बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल रही है. अभिरा और अरमान की खुशियां संजय को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं. वहीं मायरा और मुक्ति अपनी पढ़ाई में मन लगा रही हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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