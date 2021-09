Yeh Rishta Kya Kehlata Hai को एक साथ छोड़ेंगे Mohsin Khan और Shivnagi Joshi, इस दिन शूट करेंगे आखिरी एपिसोड

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai actors Shivangi Joshi and Mohsin Khan to quit the show, will shoot last episode in October: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि एक्टर मोहसिन खान ने इस शो को छोड़ने का मन बना लिया है। खबरें आ रही थी कि जल्द ही राजन शाही के इस सीरियल में लम्बा लीप लिया जाएगा और मोहसिन खान अभी पर्दे पर उम्रदराज शख्स का किरदार नहीं निभाना चाहते हैं। यही वजह है कि मोहसिन खान को लेकर बीते दिनों इस तरह की खबरें सामने आई। अब कहा जा रहा है कि मोहसिन खान ही नहीं बल्कि शिवांगी जोशी भी ये शो छोड़ देगी। Also Read - मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर हुए ये 11 टीवी सेलेब्स, देखें लिस्ट

ताजा जानकारी की मानें तो मोहसिन खान (Mohsin Khan) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) अक्टूबर में इस सीरियल के आखिरी एपिसोड की शूटिंग करने वाले हैं। करेंट ट्रैक के मुताबिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में दोनों के किरदारों कार्तिक और सीरत की शादी होने वाली है। नायरा की मौत के बाद कार्तिक की जिंदगी में उसकी हमशक्ल सीरत की एंट्री हुई थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को शुरू से ही फॉलो करने वाले फैंस मेकर्स से लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस किरदार की वापसी करवाए जाए।

जल्द होगी नए कलाकारों की एंट्री

बताया जा रहा है कि शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के बाद इस शो में जल्द ही नए कलाकारों की एंट्री करवाई जाएगी। आने वाले दिनों में ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ को नई स्टोरीलाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा।

अच्छी टीआरपी के लिए जूझ रहे हैं मेकर्स

काफी लम्बे समय से इस शो की टीआरपी भी कुछ खास नहीं आ रही है। ऐसे में मेकर्स ने नई स्टोरीलाइन का फैसला इसी वजह से लिया होगा कि वो दर्शकों को कुछ नया परोस पाए। खैर शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है।