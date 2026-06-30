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KSBKBT के बाद आएगा Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में भी लीप, शो पर लगेगा जल्द ताला?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler Leap: रिपोर्ट्स की मानें तो राजन शाही के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है जल्द ही लीप आने वाला है. लीप आते ही अभिरा और अरमान की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 30, 2026 9:28 AM IST
KSBKBT के बाद आएगा Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में भी लीप, शो पर लगेगा जल्द ताला?

KSBKBT के बाद आएगा Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में भी लीप

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 30 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) इस समय टीआरपी में गोते लगा रहा है. कहानी में विद्या और माधव की वापसी हो चुकी है. वहीं कावेरी और परिवार के बाकी लोग भी अरमान के पास पहुंच गए हैं. सभी लोग अरमान से माफी मांग रहे हैं. कृष को अफसोस है कि वो अपने भाई का दर्द नहीं देख सका. अब परिवार के लोग एक बार फिर से अभिरा और अरमान की शादी करवाने वाले हैं. इसी बीच समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में लीप आने वाला है. दरअसल जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अभिरा अरमान की शादी की रस्मों का आगाज होने वाला है. परिवार के सभी लोग दोनों की धूमधाम से शादी करवाने वाले हैं. इस दौरान अरमान अभिरा को ही भूलने लग जाएगा. शादी की रस्मों के बीच ही अभिरा अरमान की सर्जरी की तैयारी शुरू कर देगी.

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अभिरा को आएगा हार्टअटैक?

अभिरा को डर सताने लग जाएगा कि कहीं वो अरमान को न खो दे. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा. शादी के मंडप में अभिरा खुद भी बीमार पड़ने वाली है. खबर है कि शादी के मंडप में अभिरा को हार्टअटैक आ जाएगा. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ऐसा होते ही अभिरा अरमान के साथ अस्पताल पहुंच जाएगी. एक साथ दोनों का इलाज होने वाला है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में लीप देखने को मिलने वाला है.

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क्या बंद होगा सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'?

लीप आते ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान की याददाश्त चली जाएगी. अरमान भूल जाएगा कि अभिरा कौन है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आने वाले इस ट्विस्ट की भनक लगते ही फैंस को डर सताने लगा है. लोगों को लग रहा है कि कहीं मेकर्स सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को बंद करने की फिराक में तो नहीं हैं. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में लीप के बाद आखिर क्या होने वाला है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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