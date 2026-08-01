Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मुक्ति की जिंदगी तबाह होने से बचाएगी अभिरा, घर में मचेगा कोहराम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 1 August: जैसा कि आप जानते हैं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जनरेशन लीप आने वाला है. लीप से ठीक पहले मुक्ति की जिंदगी में बड़ा भूचाल आने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मुक्ति की जिंदगी तबाह होने से बचाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 1 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जनरेशन लीप को लेकर बवाल मचा हुआ है. खबर है कि लीप के बाद कहानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. बताया जा रहा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही एक पूरे परिवार की एंट्री होने वाली है. हालांकि लीप आने से पहले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, अरमान अभिरा के सामने मुक्ति की मौसी आ जाती है. आते ही ये औरत मुक्ति पर हक जताती है. इसकी औरत की बात सुनकर अभिरा का पारा हाई हो जाता है. अभिरा दावा करती है कि वो अपनी बेटी को किसी के साथ नहीं जाने देगी. वहीं मुक्ति भी अपनी मौसी के प्यार में पागल हो जाती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है. अभिरा कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से मुक्ति अपने घर वापस नहीं जा पाएगी.

अभिरा के मुंह से निकलेगा सच

खबर है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आप देखेंगे, अभिरा मुक्ति से आखिरी बार मिलने से इनकार कर देगी. अभिरा अरमान के सामने खूब आंसू बहाएगी. इसी बीच मुक्ति घर से जाने की तैयारी करेगी. अरमान के कहने पर अभिरा मुक्ति के पास जाएगी. इस दौरान अभिरा को पता चलेगा कि मुक्ति को गलतफहमी हुई है. अभिरा मुक्ति को बताएगी कि मायरा से उसके कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी. उन्हीं कपड़ों पर ड्रैक्लीन करने के लिए वो बग पैक कर रही थी. ये बात सुनते ही मुक्ति अभिरा के पास रुकने का फैसला करने वाली है.

अभिरा का परिवार होने वाला है एक

मुक्ति के एक फैसले की वजह से अभिरा का परिवार एक हो जाएगा. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में जनरेशन गैप देखने को मिलने वाला है, सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में मायरा और मुक्ति 18 साल की हो जाएंगी. ऐसा होते ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में जल्द ही कबीर नाम के लड़के की एंट्री होने वाली है. कबीर को मायरा दिल दे बैठेगी. मायरा ऐलान करेगी कि वो कबीर के साथ शादी करने वाली है, ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा.