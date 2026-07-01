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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शादी के मंडप में आएगा अभिरा को हार्टअटैक, क्या फना होगी अरमान की लव स्टोरी?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 1 July: खबरों की मानें तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा भी अरमान की तरह बीमार पड़ने वाली है. अभिरा और अरमान दोनों मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे.

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By: Shivani Duksh | Published: July 1, 2026 9:14 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शादी के मंडप में आएगा अभिरा को हार्टअटैक, क्या फना होगी अरमान की लव स्टोरी?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शादी के मंडप में आएगा अभिरा को हार्टअटैक

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 1 July: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में एक बार फिर से शादी का मंडप सज चुका है. अभिरा और अरमान ने फैसला कर लिया है कि वो अब तो शादी के बंधन में बंधकर ही दम लेंगे. हालांकि शादी की ये राह अभिरा और अरमान के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल में अब तक आपने देखा, परिवार के लोग अभिरा और अरमान के संगीत का आयोजन करते हैं. इस दौरान परिवार के लोग शादी के सारे काम खुद निपटाते हैं. अपने परिवार को इस तरह काम करते देखकर अभिरा और अरमान इमोशनल हो जाते हैं. जिसके बाद परिवार के लोग अभिरा और अरमान की शादी की रस्मों का आगाज करते हैं. इस दौरान अभिरा और अरमान को भी रोमांस करने को मिलता है. हालांकि प्यार का इजहार करते करते अरमान अभिरा का नाम भूल जाता है. अरमान की हालत देखकर अभिरा रोना शुरू कर देती है. इसी बीच अभिरा और अरमान की जिंदगी में एक और तूफान आने को है. खबर है कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

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अभिरा को सताएगा इस बात का डर

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, शादी की रस्मों में अरमान की सर्जरी को केवल 12 घंटे बचेंगे. जैसे-जैसे समय बीतेगा, वैसे-वैसे अभिरा के दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएगी. अभिरा को डर सताने लगेगा कि कहीं वो अरमान को खो न दे. अभिरा को लगेगा कि अरमान उसे सर्जरी के बाद भूल जाएगा. अभिरा अरमान की वजह से खूब रोएगी. मायरा भी सपने में अपने माता-पिता की शादी अच्छी होने की दुआ करने वाली है.

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अभिरा को आने वाला है हार्टअटैक

जहां एक तरफ परिवार के लोग शादी की तैयारी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अभिरा की तबीयत बिगड़ने वाली है. खबर है कि जल्द ही अभिरा को हार्ट अटैक आने वाला है. परिवार के लोग अभिरा को अस्पताल लेकर दौड़ेंगे. वहीं दूसरी तरफ अरमान की सर्जरी का समय हो जाएगा. माना जा रहा है कि एक ही समय में अरमान और अभिरा मौत का सामना करने वाले हैं. हालांकि मौत इन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी. वह बात अलग है कि जल्द ही अरमान की याददाश्त चली जाएगी. ऐसा होते ही पोद्दार परिवार में मातम छा जाएगा. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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