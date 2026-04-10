Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर के पैरों में बेड़ियां डालेगी अभिरा, चुकानी पड़ेगी भारी कीमत...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 10 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. शो में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अभिरा की जान एक बार फिर से खतरे में पड़ने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 9 April: रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) और समृद्धि शुक्ला (Samridhi Shukla) टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को हिट बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. लाख कोशिशों के बाद भी अभिरा और अरमान एक नहीं हो पा रहे हैं. मेहर लगातार अभिरा और अरमान के बीच की फांस बनी हुई है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, दिशा और आर्यन की शादी की रस्म में अभिरा की खूब बेइज्जती होती है. विद्या सबके सामने अभिरा को जलील करती है. दूसरी तरफ अभिरा मेहर को फंसाने के लिए एक जाल तैयार करती है. अभिरा को लगता है कि वो इतनी आसानी से मेहर की पोल जमाने के सामने खोल देगी. ये काम करने से पहले अभिरा मायरा को सच बताती है. अभिरा कहती है कि वो मायरा के बचपन की चीजों के कितना प्यार करती है. इसी बीच दिशा और आर्यन की शादी में एक और बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है जिसकी वजह से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में बड़ा बदलाव आ जाएगा.

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है फिर फंसेगी अभिरा की जान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आप देखेंगे, मेहर का फोन लेने के लिए अभिरा सबके फोन जमा करवा लेगी. इस दौरान अभिरा मेहर का फोन चेक करने की कोशिश करने वाली है. इसी बीच मेहर अभिरा पर हमला कर देगी. मेहर की वजह से अभिरा का सिर फूट जाएगा. मेहर दावा करेगी कि इस बार वो अभिरा को जिंदा वापस नहीं जाने देगी. अभिरा से फोन लेकर मेहर भाग जाएगी. इसी बीच मेहर मायरा से टकराएगी. मेहर के चेहरे पर खून लगा देखकर मायरा को शक हो जाएगा.

मेहर की पोल खोलेगी अभिरा

जल्द ही परिवार के लोगों को पता चलेगा कि अभिरा पर हमला हुआ है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द आप देखेंगे कि परिवार के लोग अभिरा को लेकर अस्पताल दौड़ेंगे. अस्पताल में अभिरा की हालत देखकर मायरा बुरी तरह घबरा जाएगी. जल्द ही अभिरा को भी होश आ जाएगा. होश आते ही अभिरा सबसे पहले परिवार के सामने मेहर की पोल खोलने वाली है. अभिरा सबको बता देगी कि मेहर कैसे परिवार के लोगों को बेवकूफ बना रही है. अरमान भी मेहर की हरकतों के बारे में जान जाएगा. ऐसे में जल्द ही मेहर को अरमान घर से लात मारकर बाहर कर देगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more