Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर 'झांसी की रानी' बनेगी अभिरा, करने वाली है ये कांड

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 10 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय अभिरा और अरमान साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच राजन शाही के शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी वजह से अभिरा और अरमान की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर 'झांसी की रानी' बनेगी अभिरा, करने वाली है ये कांड

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 10 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी एक बार फिर से उलझने लगी है. अभिरा और अरमान अब साथ रहने के लिए बहुत पापड़ बेल रहे हैं. वहीं परिवार के लोग दोनों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान काउंसलिंग में जाते हैं. घर आते ही अभिरा और अरमान को पता चलता है कि कृष उनकी एजेंसी पर कब्जा करने की फिराक में है. ये बात सुनते ही अरमान का कृष से झगड़ा हो जाता है. वहीं अभिरा भी कृष पर भड़क जाती है. अभिरा परिवार के सामने कृष को जलील करती है. अभिरा दावा करती है कि उसके होते हुए कोई भी अरमान को हाथ नहीं लगा सकता. अभिरा के तेवर देखकर सबको सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

अरमान निकालेगा अभिरा पर भड़ास

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अरमान इस बार कृष को चैंन से नहीं जीने देगा. वहीं तान्या भी कृष को जलील करेगी. ऐसे में कृष का गुस्सा तान्या और अपनी मां पर निकलने वाला है. कृष परिवार के सामने तान्या पर चिल्लाएगा. कृष की हरकतें देखकर अरमान का पारा हाई हो जाएगा. ऐसे में अपनाम बिना देर किए कृष को अपने घर से बाहर निकाल देगा. परिवार के लोग कृष का हाल देखकर परेशान हो जाएंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…