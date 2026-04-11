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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जीत का स्वाद चखते ही पागल होगी मेहर, आखिरी सांस लेगी अभिरा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 11 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा एक बार फिर से अस्पताल पहुंच गई है. जल्द ही अभिरा के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अभिरा की जान चली जाएगी.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 11, 2026 7:12 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जीत का स्वाद चखते ही पागल होगी मेहर, आखिरी सांस लेगी अभिरा?
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जीत का स्वाद चखते ही पागल होगी मेहर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 11 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी समय के साथ उलझती चली जा रही है. अभिरा को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अरमान को मेहर से अलग करे.रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) और समृद्धि शुक्ला (Samridhi Shukla) के शो में अब तक आपने देखा कि विद्या सबके सामने अभिरा को जलील करती है. वहीं कावेरी अभिरा को सपोर्ट करती है. अभिरा मेहर की पोल खोलने के लिए उसका फोन हथिया लेती है. इस बात की भनक लगते ही मेहर पागल हो जाती है. मेहर अभिरा पर हमला कर देती है. मेहर दावा करती है कि उसकी पोल कोई भी नहीं खोल सकता. अभिरा से सिर से खून निकलने लग जाएगा. इसी बीच मुक्ति अभिरा के पास पहुंच जाएगी. मुक्ती अपनी जान पर खेलकर अभिरा को अस्पताल लेकर जाएगी. वहीं मेहर अभिरा की मौत का इंतजार करेगी. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसकी वजह से मेहर बर्बाद हो जाएगी.

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सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगी अभिरा की मौत?

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आप देखेंगे कि मुक्ति अभिरा को देखकर परेशान हो जाएगी. मुक्ति को समझ आएगा कि उसके पास अभिरा के इलाज के रुपए नहीं हैं. ऐसे में मुक्ति फोन करके अपने अंकल से मदद मांगेगी. इसी बीच मुक्ति को मदद मिल जाएगी. दूसरी तरफ अभिरा की हालत खराब हो जाएगी. ज्यादा खून बह जाने की वजह से अभिरा की सांसें टूटने लगेंगी. डॉक्टर्स ऐलान कर देंगे कि अभिरा की मौत हो चुकी है. ऐसे में मुक्ति अभिरा के पास जाकर खूब आंसू बहाएगी. मुक्ति की बातें सुनकर अभिरा की जान फिर से वापस आने वाली है.

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अरमान के सामने आएगा मेहर का सच

दूसरी तरफ अरमान को इस बात की चिंता होगी कि अभिरा अचानक कहां चली गई. अभिरा को लेकर अरमान परेशान हो जाएगा. इसी बीच शादी की रस्म में एक अपशगुन हो जाएगा. ऐसा होते ही अरमान बुरी तरह से घबरा जाएगा. जल्द ही अरमान को पता चलेगा कि अभिरा अस्पताल में है. अरमान परिवार के साथ अभिरा से मिलने अस्पताल जाएगा. अभिरा को सही सलामत देखकर अरमान को चैन पड़ेगा. होश में आते ही अभिरा अरमान और परिवार के सामने मेहर की पोल खोलकर रख देगी. अरमान जान जाएगा कि कैसे मेहर सबको बेवकूफ बता रही है. ऐसे में अरमान मेहर के साथ शादी करने से इनकार कर देगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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