Add Bollywood Life as a Preferred Source
  Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल बाद अभिरा के ठिकाने तक पहुंच जाएगा अरमान, मुक्ति की आएगी शामत, क्या करेगी अभिरा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल बाद अभिरा के ठिकाने तक पहुंच जाएगा अरमान, मुक्ति की आएगी शामत, क्या करेगी अभिरा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा और अरमान का आमना सामना होने की स्थिति आ जाएगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा.

By: Kavita  |  Published: February 11, 2026 9:36 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल बाद अभिरा के ठिकाने तक पहुंच जाएगा अरमान, मुक्ति की आएगी शामत, क्या करेगी अभिरा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान 8 साल से अलग रह रहे हैं और दोनों ही अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं. अरमान अपनी बेटी मायरा को हॉस्टल भेज रहा है और उसी स्कूल में मुक्ति यानी अभिरा की बेटी भी जा रही है. अब अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा मुक्ति से पूछती है कि उसने क्या झोल किया और तब मुक्ति उसे बताती है कि उसने एक शख्स की गाड़ी पंचर कर दी. ये सुनकर अभिरा भड़क जाती है और उसका सारा गुस्सा मुक्ति पर निकल पड़ता है. तभी अरमान का ड्राइवर वहां आ जाता है और गाड़ी ठीक करने उन्हें लेकर जाता है.

कैसे अरमान तक पहुंच जाएगी अभिरा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिरा अपने काका मकैनिक के साथ अरमान की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वहां पर गाड़ी का हाल देखकर हैरान रह जाती है लेकिन इस मौके पर वह अरमान से नहीं मिलती और गाड़ी को अपने साथ ले जाती है. इसके मौके पर अरमान फोन पर बिजी होता है और फिर अरमान भी गैराज तक पहुंच जाता है. अभिरा और उसके काका का सारा ध्यान गाड़ी पर होता है और अरमान फोन पर बिजी होता है. इसी वजह से अरमान और अभिरा का आमना-सामना अब तक नहीं हो पाता.

अभिरा के गैराज से क्यों भागेगा अरमान?

शो में दिखाया जाएगा कि अरमान को मेहर का फोन आता है और वह उसे बताती है कि स्कूल की प्रिंसिपल उसका इंतजार कर रही है और ये सुनते ही अरमान गाड़ी छोड़कर साइकिल पर चला जाता है. अभिरा को जैसे ही ये पता चलता है कि गाड़ी का मालिक साइकिल पर चला गया तो वह हैरान रह जाती है और फिर गाड़ी ठीक करने में लग जाती है. इसके बाद दिखाया जाएगा कि अरमान स्कूल की प्रिंसिपल से मिलता है और प्रिंसिपल सीधा मायरा की मां यानी अभिरा के बारे में पूछ लेती है. पहले अरमान सवाल को टालता है और फिर वह सच बताता है कि मायरा की मां उन्हें छोड़कर चली गई है. इसी वजह से वह इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल भी साफ शब्दों में बोल देती है कि अगर मायरा इस ट्रॉमा से डील नहीं करेगी तो वह स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे.

अभिरा के हाथ लगेगा मायरा का लेटर

शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा अरमान की गाड़ी को एकदम चमकाने का काम करती है और तभी मायरा के हाथों से लिखी हुई भावुक कविता पढ़कर वो रो देती है. तभी उसे पता चलता है कि रिंकू की विदाई में जिस गाड़ी का इस्तेमाल होने वाला था वो नहीं आई. तभी रिंकू की मां अरमान की गाड़ी को किराय की गाड़ी समझ लेती है और अभिरा को उस गाड़ी को सजाने का बोलकर चली जाती है. इसके बाद अभिरा टेंशन में होती है लेकिन रात को अपनी बेटी के साथ शानदार अंदाज में तैयार होती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

