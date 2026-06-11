Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कोर्ट में बेइज्जती का कड़वां घूंट पीएगा अरमान, नर्क से बद्तर बनेगी जिंदगी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 11 June: ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा और अरमान एक और बड़ी आफत का सामना करने वाले हैं. बीमार पड़ने के बाद अरमान को पता चलेगा कि लोग कितने बुरे हैं.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: कोर्ट में बेइज्जती का कड़वां घूंट पिएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 11 June: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) का शो सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' लगातार टीआरपी में गोते लगा रहा है. अभिरा और अरमान की परेशानियां शो की रेटिंग बढ़ा नहीं पा रहे हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं. हालांकि अरमान थकान के चलते कम नहीं कर पाता है. दूसरी तरफ दिशा को अरमान के लिए बहुत बुरा लगता है. ऐसे में बुआ सा दिशा को भड़काती है. अरमान अपने केस की तैयारी करता है. वहीं संजय अरमान की फोटो अखबार में छपवा देता है. सबको पता चल जाता है कि पोद्दार परिवार से अब अरमान का कोई लेना-देना नहीं है. दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति भी अखबार देख लेती हैं. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

अरमान पड़ेगा बीमार

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कोर्ट जाने से ठीक पहले अरमान को खराब लगने लगेगा. चक्कर आने की वजह से अरमान बेसुध हो जाएगा. ऐसे में अरमान को अभिरा सोने के लिए कहेगी. दूसरी तरफ अभिरा खुद ही कोर्ट जाने का फैसला करने वाली है. कोर्ट में अभिरा मामले को संभालने की कोशिश करेगी. अरमान के बिना अभिरा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

बेइज्जती का कड़वां घूंट पीएगा अरमान

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अरमान नींद से उठ जाएगा. होश आते ही अरमान बिना देर किए कोर्ट जाएगा. यहां पर लोग अरमान का मजाक बनाने वाले हैं. अपनी मजाक बनते ही अरमान का दिल टूट जाएगा. अरमान बेइज्जती का ये घूंट पीने की कोशिश करेगा. ऐसे में अभिरा सबकी बोलती बंद करने वाली है.

अरमान की जाएगी याददाश्त

जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अरमान के साथ एक हादसा होगा. अपनी बेटियों के साथ समय बिताते हुए अरमान बेहोश हो जाएगा. जल्द ही अभिरा को पता चलेगा कि अरमान की याददाश्त चल गई है. अरमान अपनी बेटियों और अभिरा को पहचानने से मना कर देगा. ये बात सुनकर अभिरा को सदमा लगेगा. अभिरा रो-रोकर ये बात कावेरी को बताने वाली है. कावेरी अभिरा और अरमान को घर वापस लौटने के लिए कहने वाली है. हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. अभिरा कावेरी से मदद लेने से इनकार कर देगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…