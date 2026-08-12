Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपने ओवरकॉन्फिडेंस में मारा जाएगा अरमान, कबीर उठाएगा मौके का फायदा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 12 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा और अरमान के लिए कबीर आफत बनने वाला है. अरमान की एक गलती मायरा को कबीर के करीब लेकर जाने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपने ओवरकॉन्फिडेंस में मारा जाएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 12 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 12 August) की कहानी एक बार फिर से उलझने लग गई है. किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि अरमान आखिर करना क्या चाहता है. अरमान अपनी बेटियों के पीछे पागल हो चुका है. वहीं उसकी दोनों बेटियां अपनी जिंदगी को खुद संभालने की कोशिश कर रही हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, इवेंट में मायरा और कबीर मिलकर धमाल मचा देते हैं. इसी बीच अरमान की एंट्री जयपुर में हो जाती है. अरमान कबीर के साथ बदतमीजी कर देता है. परिवार के लोग दावा करते हैं कि कबीर की पिटाई अरमान ने करवाई है. कबीर का परिवार फैसला करता है कि वो अरमान को सबक सिखाकर ही रहेंगे. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अरमान अपनी बेटी से दूर हो जाएगा.

परिवार के साथ खुशियां बाटेंगे कबीर और मायरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दमानी परिवार के लोग जान जाएंगे कि अरमान की वजह से कबीर पर हमला नहीं हुआ था. ये बात जानकर परिवार के लोगों को अफसोस होता है. उनको पता चलता है कि कबीर मायरा के करीब जा रहा है. कबीर बताएगा कि उसने उनसे कॉम्पिटिशन जीत लिया है. ये बात जानकर परिवार के लोग खुश हो जाएंगे. वहीं मायरा भी फोन करके सारी बात बताएगी. मायरा यहां पर बॉनफायर के बारे में बात करेगी. ये बात सुनकर अरमान फिर से घबरा जाएगा. ऐसे में मायरा अपने पापा का मजाक बनाएगी.

अभिरा अरमान का आएगी शामत

अरमान की ये हरकतें उस पर ही भारी पड़ने वाली है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आप देखेंगे, अरमान पसेसिवनेस की वजह से मायरा पर पाबंदियां लगाएगा. ऐसा करके अरमान मायरा को खुद से दूर कर लेगा. वहीं परिवार के लोगों को पता नहीं चलेगा कि मायरा और कबीर साथ है. मायरा और कबीर की भी दोस्त रंग लाने वाली है. समय के साथ मायरा और कबीर करीब आते चले जाएंगे, मायरा अरमान की हरकतों के बारे में अक्सर कबीर को बताएगी. वहीं कबीर मायरा को सपोर्ट करेगा. कबीर की ये हरकत मायरा को उसे और भी करीब ले जाएगी. अरमान को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसकी बेटी उसके हाथ से निकल गई.