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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपना शैतानी दिमाग चलाएगी अभिरा, तान्या को उसकी सौतन की 'उतरन' देगा कृष

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 12 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा और अरमान मिलकर संजय को तबाह करने वाले हैं, इस काम को अंजाम देने के लिए अभिरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 12, 2026 8:29 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपना शैतानी दिमाग चलाएगी अभिरा, तान्या को उसकी सौतन की 'उतरन' देगा कृष

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 12 July

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 12 July: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय बवाल मचा हुआ है. संजय अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है. वहीं अभिरा और अरमान उसे एक्सपोज करने में जुटे हुए हैं. लीप आने के बाद भी संजय की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल में अब तक आपने देखा, लीप के बाद अभिरा और अरमान सावन का त्योहार मनाते हैं. इस दौरान संजय की अभिरा से लड़ाई हो जाती है. कावेरी ऐलान करती है कि अब से पोद्दार फर्म अभिरा संभालेगी. अरमान भी कावेरी के इस फैसले में उसका साथ देता है. अरमान मानता है कि वो अभी फर्म संभालने के लिए परफेक्ट नहीं है. इस दौरान संजय और कृष के भी भी बहस होती है. अभिरा फर्म संभालने से इनकार कर देती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आप सभी का इंतजार कर रहा है.

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संजय का गेम खराब करेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, परिवार के लोग अभिरा के आगे हाथ पैर जोड़ने वाले हैं. ऐसे में अभिरा डूब चुकी फर्म में काम करने के लिए राजी हो जाएगी. ऐसा होते ही अरमान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिटिंग बुलाने वाला है. यहां पर संजय अभिरा को मकैनिक कहर बुलाएगा. इस दौरान अभिरा सबको बता देगी कि कैसे संजय से फर्म को तबाह किया है. इतना ही नहीं अभिरा तो अपने पुराने क्लाइंट भी एक एक करके वापस लाना शुरू कर देगी. अभिरा का काम देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुश होने वाले हैं. ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने संजय की खूब बेइज्जती होने वाली है.

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मायरा का उठेगा प्यार से भरोसा

मायरा मुक्ति के साथ मिलकर पेंटिंग करेगी. इस दौरान अरमान और अभिरा को रोमांस करते देखकर दोनों इमोशनल होने वाली हैं. इस दौरान दोनों को समझ आएगा कि आज के समय में सच्चा प्यार तलाशना कितनी मुश्किल है. वहीं दूसरी तरफ कृष तान्या के आगे हाथ पैर जोड़ने वाला है. वो तान्या को जाने से रोकेगा. इस दौरान कृष तान्या को एक ब्रेसलेट देने वाला है. इस दौरान तान्या को पता चलेगा कि इस ब्रेसलेट पर उसकी सौतन का नाम लिखा है, ये बात जानकर तान्या का पारा हाई होने वाला है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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