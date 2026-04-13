Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगा अरमान, कोमा में जाएगी अभिरा...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा होश में आने वाली है. हालांकि इस दौरा अभिरा के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो कोमा में ही चली जाएगी. एक बार फिर अभिरा अरमान से दूर हो जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 April 2026: स्टार प्लस के जानेमाने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय हंगामा मचा हुआ है. अभिरा अस्पताल पहुंच गई है. वहीं मेहर अपनी शादी की फिराक में है. हालांकि मेहर का प्लान काफी हद तक खराब हो चुका है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, मेहर आननफानन शादी करने का फैसला करती है ताकि उसका प्लान खराब न हो. अरमान भी शादी करने के लिए राजी हो जाता है. इसी बीच अरमान को अभिरा की हालत के बारे में पता चलता है. दूसरी तरफ अभिरा को भी होश आ जाता है. होश आते ही अभिरा अरमान को मेहर की सारी हरकतों के बारे में बताती है. अरमान जान जाता है कि मेहर कैसे उसे बेवकूफ बना रही है. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं.

किशोर कारावास जाएगी मायरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अरमान अभिरा की कही हर एक बात पर भरोसा करेगा. ये बात जानर अभिरा चौंक जाएगी. अरमान और अभिरा मिलक मेहर को एक्सपोज करने की प्लानिंग करेंगे. दूसरी तरफ परिवार के लोग अरमान को लेकर परेशान होंगे. इस दौरान मायरा अभिरा का गाना सुनेगी. अभिरा की आवाज सुनकर मायरा का दिमाग खराब हो जाएगा. अभिरा अरमान से कहती है कि उसे मेहर और मायरा को एक दूसरे से दूर करना होगा. इसी बीच परिवार के लोग मायरा को किशोर कारावास भेजने का फैसला करने वाले हैं. ये बात जानकर मायरा को सदमा लग जाएगा.

कोमा में जाएगी अभिरा?

मायरा की हालत देखकर अभिरा बुरी तरह घबरा जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए. ऐसे में अभिरा की अचानक ही तबियत खराब हो जाएगी. अभिरा ठीक होने की बजाय कोमा में चली जाएगी. अभिरा के कोमा में जाते ही अरमा क दिमाग खराब होने वाला है. अरमान अकेला ही मेहर की अक्ल ठिकाने लगाने निकलने वाला है. जल्द ही सबको पत चल जाएगा कि पीठ पीछे कैसे मेहर सबके खिलाफ साजिश रच रही है. मेहर खुद बेहगुनाह साबित करने की कोशिश करने वाली है. इस दौरा अरमान किसी की बात नहीं सुनेगा. जल्द ही अरमान अभिरा के गुनेहगार को जेल भेज देगा. अरमान को इस बात का अफसोस होगा कि वो 8 साल तक अंधेरे में रहा. अरमान मेहर के खिलाफ एफआईआर करवाने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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