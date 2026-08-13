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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों रात गायब होगा कबीर, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा और अरमान के सामे मायरा झूठ बोलने वाली है. वहीं दूसरी तरफ कबीर गायब होने वाला है. कबीर के गायब होते ही मायरा जेल पहुंच जाएगी.

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By: Shivani Duksh | Published: August 13, 2026 8:31 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों रात गायब होगा कबीर, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 August

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 August) की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. मायरा और मुक्ति को ये गलतफहमी हो चुकी है कि दोनों बड़ी हो गईं हैं और खुद को संभाल सकती हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, मायरा और कबीर कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं. दोनों ये बात अपने अपने परिवार के लोगों को बताते हैं. इसी बीच किसी को पता नहीं चलता कि मायरा कबीर के साथ है. अभिरा पोद्दार फर्म को छोड़कर जज बनने का फैसला करती है. इस फैसले में अरमान उसे सपोर्ट करता है. वहीं मुक्ति अकेले ही अपनी क्लासेज पर फोकस करना शुरू कर देती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बड़ बदलाव आने वाला है, खबर है कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कबीर लापता होने वाला है.

कबीर के साथ उदयपुर जाएगी मायरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मायरा अरमान को बोलेग कि वो बस से घर आ रही है. अरमान को झूठ बोलकर मायरा कबीर के साथ कैब में आएगी. कैब में मायरा का कबीर के साथ झगड़ा हो जाएगा. इस दौरान कबीर को चोट दुख जाएगी. कबीर को दर्द में देखकर मायरा भी परेशान होने वाली है. कबीर को घर छोड़कर मायरा अपने घर जाएगी. यहां अरमान को पता चल जाएगा कि मायरा ने उससे झूठ बोला है, वो एक लड़के के साथ आई है. ये बात जानकर अरमान को सदमा लग जाएगा.

रातों रात घर से गायब होगा कबीर

इसी बीच कबीर घर से गायब हो जाएगा. कबीर के गायब होते ही परिवार के लोगों में हंगामा मच जाएगा. दमानी परिवार के लोग दावा करेंगे कि अरमान के इशारे पर उनका बच्चा लापता हुआ है. ऐसे में दमानी परिवार के लोग मायरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे. ऐसे में मायरा बिना कुछ किए जेल पहुंच जाएगी. मायरा पर झूठा इल्जाम लगते ही अरमान का पारा भी हाई हो जाएगा. अरमान दावा करेगा कि वो अपनी बेटी पर जरा सी आंच भी नहीं आने देगा. वहीं अभिरा जज बनने की जिद पकड़कर बैठ जाएगी. कावेरी उसे रोकने की कोशिश करेगी. संजय भी अभिरा को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाएगा. लाख मना करने के बाद भी अभिरा जज बन जाएगी. ऐसा होते ही अभिरा को एक बार फिर से दमानी परिवार का सामना करना होगा.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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