Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल पुरानी विद्या की घटिया चाल का फूटेगा भांडा, आएगा नया Leap, बदल जाएगी पूरी कहानी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगाामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा और अरमान का रिश्ता कैसे टूटा? इस बात का खुलासा होने वाला है. विद्या की नई चाल सामने आएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में खूब सारा ड्रामा चल रहा है. अभिरा अरमान की गाड़ी को रिंकू की विदाई में लगा देती है और अरमान अपनी गाड़ी को सजा हुआ देखकर भड़क जाता है, जिस वजह से उसका गुस्सा फटता है. अब मायरा अरमान को शांत करने की कोशिश करती नजर आएगी. अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं लेता और काजल इस वजह से विद्या से सवाल करती है और बोलती है कि अरमान बदल गया. अब विद्या अरमान की साइड लेते हुए बोलती है कि इस प्यार ने ही अरमान को बदला है फिर कृष आगे आकर अरमान से मीटिंग कैंसिल करवाने की बात करता है, तो अरमान और भड़क जाता है.

मायरा और मुक्ति की होगी लड़ाई

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा अरमान को शांत करवाने के लिए गैराज के मालिक यानी अभिरा को फोन करती है और मुक्ति फोन उठाती है. मायरा उसे सुनाती है तो बदले में मुक्ति भी जवाब देती है और दोनों परिवार पर पहुंच जाते हैं. मुक्ति मां के खिलाफ सुनकर मायरा को सुनाती है और फिर बीच में अरमान और अभिरा आकर फोन ले लेते हैं. इसके बाद अभिरा मुक्ति को समझाती है और फिर दोनों काफी इमोशनल बातें करते हैं. मुक्ति अभिरा से सवाल करती है कि उसे उसका बचपन याद क्यों नहीं है. तब अभिरा आठ साल पुराने हुए हादसे को याद करती है, जिसके बारे में मुक्ति को कुछ नहीं पता.

विद्या की घटिया चाल का खुलासा

अभिरा याद करती है कि कैसे उसका एंबुलेंस में एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वह दो हफ्ते तक कोमा में रहती है. वानी भी सदमे में होती है, लेकिन होश आते ही अरमान और मायरा से मिलने जाती है तो यहां पर विद्या घटिया चाल चल देती है. विद्या अभिरा के हाथ में मायरा की कस्टडी के पेपर्स पकड़ा देती है और बताती है कि ये अरमान ने दिए हैं. विद्या अभिरा को बोलती है कि वह अभिरा से अलग होना चाहता है और मायरा भी उसके साथ नहीं रहना चाहती. अभिरा अरमान से मिलने की कोशिश करती है, तो विद्या ऐसा नहीं होने देती. इस दौरान अभिरा बुरी तरह घायल होती है और फिर अस्पताल वापिस आ जाती है.

वाणी को नया नाम देती है अभिरा

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अस्पताल आकर अभिरा को पता चलता है कि वाणी की हालत भी सीरियस है और वह कुछ दिनों से सो नहीं पा रही. वह सदमे में है और फिर अभिरा डॉक्टर को वाणी का नाम मुक्ति बताती है. इस दौरान उसे सिर्फ विद्या की कही बातें सुनाई देती है और अस्पताल में भी कस्टडी पेपर्स को देख देखकर रो रोती है. आठ साल बात ये सब याद करके अभिरा रोती है.

