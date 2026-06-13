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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पाई पाई के लिए मोहताज होगी अभिरा, अरमान का इलाज करेगा कंगाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा, अरमान का इलाज और अपने काम में बुरी तरह फंसे वाली है. इसी बीच अभिरा एक बड़ा दांव खेलेगी.

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By: Shivani Duksh | Published: June 13, 2026 9:28 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पाई पाई के लिए मोहताज होगी अभिरा, अरमान का इलाज करेगा कंगाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. दिशा ने आते ही साबित कर दिया है कि एक बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, दिशा इतना सब होने के बाद भी मुंह पर ताला लगा लेती है. दूसरी तरफ अभिरा अरमान के लिए एक वीडियो बनाती है. इस वीडियो में अभिरा बताती है कि कैसे वो समय के साथ टूट रही है. वहीं दूसरी तरफ अरमान खुद को संभालने की कोशिश करता है. अरमान अभिरा से बोलता है कि उसे बीमार की तरह बात करना बंद कर दे. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

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तान्या को ताने मारेगी दिशा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दिशा और तन्या का झगड़ा होने वाला है. बातों ही बातों में दिशा बता देगी कि तान्या का पति क्या कर रहा है. तान्या परेशान हो जाएगी क्योंकि दिशा उसे क्या बताने की कोशिश कर रही है. इसी बीच कृष आकर तान्या के कान भरना शुरू कर देगा. कृष की वजह से दिशा और तान्या की जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी. इस दौरान कावेरी को अभिरा की याद आने लगेगी. कावेरी सोचेगी कि अभिरा इन दोनों को लड़ने नहीं देती.

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पाई पाई जुटाएगी अभिरा

अभिरा को एहसास होगा कि अरमान के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरुरत पड़ने वाली है. अभिरा वीडियो में कहेगी कि केस उसके लिए बहुत जरुरी है. अगर वो केस जीतेगी तो उसे मुंहमांगी रकम मिलेगी. अभिरा परिवार को बताने की जगह खुद ही रुपए जमा करना शुरू करने वाली है. अभिरा अपनी जेब से अरमान का इलाज करवाएगी. अभिरा का ये हाल देखकर अरमान को भी तरस आने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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